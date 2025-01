Torre del Greco. Aggressione in ospedale: OSS colpisce infermiere del 118

Un episodio di inaudita violenza si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15:00, presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco. Durante il trasporto di un paziente vittima di incidente stradale, l’equipaggio del 118 di San Giorgio a Cremano è stato coinvolto in una grave aggressione che ha visto protagonista un OSS (Operatore Socio-Sanitario) e un infermiere.

La dinamica dell’episodio

Secondo quanto riportato da NEssuno Tocchi Ippocrate, l’equipaggio del 118 aveva accompagnato il paziente in radiologia per eseguire gli esami diagnostici. L’infermiere del 118 ha chiesto il supporto di un OSS per trasferire il paziente dalla barella autocaricante al tavolo diagnostico. Tuttavia, l’operatore avrebbe risposto in maniera arrogante, esclamando: “Taggia insegna’ comm se spost nu pazient?” (Devo insegnarti come si sposta un paziente?).

Nonostante la tensione iniziale fosse stata mitigata dall’intervento di altri sanitari presenti, la situazione è degenerata poco dopo. Rientrati nei locali del pronto soccorso, l’OSS avrebbe attaccato fisicamente l’infermiere, colpendolo con pugni al volto e alla testa, e afferrandolo per il collo in quella che è apparsa come una vera e propria spedizione punitiva.

Intervento delle forze dell’ordine e conseguenze

Sul luogo sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine, mentre l’infermiere aggredito è stato refertato in pronto soccorso, con una prognosi di tre giorni.

Fonte foto: Pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”