Clima da Playoff al PalaGalvani: Angri Pallacanestro lotta ma cede alla capolista

In un PalaGalvani caloroso e gremito, non è sufficiente la reazione del secondo tempo per l’Angri Pallacanestro, che cede il passo alla capolista Redel Viola Reggio Calabria (59-64) al termine di una gara dal clima intenso e tipicamente da playoff.

Decisivo un inizio in salita, con il break iniziale di 4-17, che ha pesato sulle energie dei grigiorossi. Da segnalare l’ottimo colpo d’occhio del PalaGalvani in occasione della “giornata grigiorossa”. Non bastano i 14 punti di Malkic e i 13 di Martinez e Milojevic per ribaltare il risultato.

Partenza in salita per i Condor, che subiscono un parziale di 2-15 con Idiaru e Simonetti sugli scudi. Coach Chiavazzo prova a scuotere la squadra chiamando un time out, ma la reazione tarda ad arrivare. A rompere il ghiaccio per Angri è Malkic, che segna il 4-17. I padroni di casa soffrono l’intensità di Reggio Calabria e scivolano sul -15 (6-21) con Idiaru protagonista. Il primo quarto si chiude sul 13-26, mentre Idiaru firma il 14-28 che congela il punteggio.

Secondo periodo

Nel secondo periodo, la Redel Viola abbassa leggermente le percentuali al tiro, ma Angri non riesce a colmare il gap (20-30). Idiaru e Donati ristabiliscono le distanze, costringendo Chiavazzo a un nuovo time out sul 20-34. Si segna con difficoltà da entrambe le parti, e Donati chiude il primo tempo sul 23-38 per gli ospiti.

Alla ripresa, Simonetti firma il +17 (23-40), ma Milojevic risponde con un guizzo personale (27-40). Malkic segna dall’arco e Martinez porta il distacco per la prima volta sotto i dieci punti (32-40). Il forcing angrese prosegue: ancora Martinez segna il 36-42, e con Milojevic i Condor tornano a -2 (40-42). Reggio Calabria, però, non si scompone e con Idiaru e Paulinus ristabilisce le distanze (40-49). Malkic e Martinez riaccendono il PalaGalvani, riportando Angri sul 45-49.

Ultimo quarto

Nell’ultimo quarto, Milojevic e Bonanni accorciano ulteriormente (49-51), ma qualche errore di troppo impedisce ai Condor l’aggancio. Idiaru spinge nuovamente gli ospiti avanti (49-57). Martinez e Valle regalano ai grigiorossi l’ultima chance per il -3 (54-57) a 1’20’’ dalla fine, ma Ani si dimostra implacabile, siglando il 54-59. Angri fallisce ancora dalla distanza, e Fernandez chiude i giochi dalla lunetta. La tripla finale di Malkic serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Tabellino

Angri Pallacanestro-Redel Viola Reggio Calabria 59-64

Angri Pallacanestro: Borciu, Malkic 14, Granata 1, Martinez 13, Valle 6, Mastrototaro 6, Sannino n.e., Bonanni 6, Borriello, Milojevic 13, De Prisco n.e.

Allenatore: Chiavazzo; Assistenti: Russo e Pisapia

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 17, Ani 8, Paulinus 4, Simonetti 8, Fernandez 11, Sgarlato n.e., Marinelli n.e., Cessel 8, Donati 6, Pes n.e., Ivanaj 2, Nicolò n.e.

Allenatore: Cadeo

Arbitri: Laveneziana e Galieri

Parziali: 14-28, 23-38, 45-49

UFFICIO STAMPA

ANGRI PALLACANESTRO