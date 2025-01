Naspi 2025. Stop all’indennità per chi si fa licenziare con assenze ingiustificate

Le assenze ingiustificate si verificano quando un lavoratore si assenta dal lavoro senza fornire una giustificazione valida nei tempi previsti dalla normativa. Queste situazioni possono ora determinare l’esclusione dal diritto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), una misura di sostegno al reddito per chi si trova in disoccupazione involontaria.

Cos’è la NASpI?

La NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione disciplinata dal D. Lgs. 22/2015, erogata su richiesta dei lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro involontariamente. Spetta a diverse categorie, inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, artisti subordinati e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Le Novità del Collegato Lavoro

Con il nuovo Collegato Lavoro, sono state introdotte disposizioni più rigide che influenzano l’accesso alla NASpI in caso di assenze ingiustificate:

Perdita del diritto alla NASpI per licenziamento per giusta causa: Le assenze reiterate e immotivate che portano al licenziamento per giusta causa escludono il lavoratore dalla possibilità di percepire l’indennità. Dimissioni volontarie presunte per assenza prolungata: Se l’assenza non è giustificata e supera i termini stabiliti dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, i 15 giorni, si considera una risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.

Obblighi e Procedure

La normativa consente al datore di lavoro di non attendere l’avvio della procedura telematica da parte del lavoratore per la risoluzione del rapporto e lo esonera dal pagamento del ticket licenziamento all’INPS, purché l’assenza sia debitamente comunicata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Eccezioni

La perdita del diritto alla NASpI non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro.