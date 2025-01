Nocerina-Costa d’Amalfi 1-1: flop per i molossi che perdono la vetta

La Nocerina non va oltre l’1-1 contro il Costa D’Amalfi in una gara che lascia l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri.

La Nocerina non va oltre l’1-1 contro il Costa D’Amalfi in una gara che lascia l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri. Nonostante il vantaggio iniziale di Marquez, la formazione di Campilongo non riesce a chiudere il match, permettendo all’ex Cuomo di pareggiare e sancire un risultato che costa ai molossi la vetta della classifica, complice la vittoria del Casarano.

Il match parte equilibrato, con il Costa D’Amalfi che cerca di impensierire la difesa rossonera con lanci lunghi. Al 19’, però, la Nocerina passa in vantaggio: Felleca serve Marquez, che supera Provitolo con un tiro preciso. Poco dopo, lo stesso Marquez colpisce il palo di testa, sfiorando il raddoppio.

Nel secondo tempo, l’episodio chiave: Cuomo, autore di un fallo discutibile da rosso, trova comunque il gol del pareggio pochi minuti dopo, sfruttando una distrazione difensiva della Nocerina. I molossi ci provano con qualche cambio tattico, ma il Costa D’Amalfi si chiude bene.

All’89’, l’occasione per la vittoria arriva su rigore, ma Bottalico si fa ipnotizzare da Provitolo. Nei minuti di recupero non accade più nulla. Una prestazione opaca che lascia i rossoneri secondi in classifica.