Scafatese-Reggina 1-1: Colley risponde a Girasole

Allo Stadio Giovanni Vitiello di Scafati il big match di giornata termina in parità. Atzori si affida al 4-4-2 con Foggia e Albadoro in avanti, out per febbre Palmieri. Un match che la Reggina indirizza subito grazie alla rete di Girasole, ma la Scafatese con pazienza riesce ad agguantare il pari con il neo entrato Colley nella seconda frazione.

Scafatese-Reggina: la cronaca

Passano appena 120 secondi e sugli sviluppi di un calcio di punizione Barranco spizza per Girasole che trova la zampata del vantaggio. Passa appena un altro minuto e Becchi con un intervento strepitoso su Barillà tiene in vita la Scafatese. La Scafatese prova ad alzare i giri del motore e ci prova prima con Potenza dal limite e poi con Albadoro che di testa non riesce ad angolare la sfera e Lagonigro blocca. La prima frazione, caratterizzata da un gioco molto spezzettato, termina con il punteggio di 1-0 per la Reggina.

Nella seconda frazione la dura legge del gol punisce la Reggina: Barranco a tu per tu con Becchi si divora il 2-0; sugli sviluppi dell’azione successiva, da calcio d’angolo il neo entrato Colley con un colpo di testa ristabilisce la parità. La Reggina dopo appena 120 secondi ha la possibilità di portarsi nuovamente in vantaggio con un calcio di rigore: dagli 11 metri si presenta Barillà che stampa la palla sulla traversa. La Scafatese prova addirittura a vincerla al 78’ con Molinaro che con un tocco di prima prova a sorprendere Lagonigro che però è attento e blocca. All’87’ la Reggina resta in inferiorità numerica, data l’espulsione di Adejo per somma di ammonizioni. Dopo 60 secondi anche i canarini restano in 10 per l’espulsione di Colley.

SCAFATESE: Becchi, Vacca, Aliperta, Foggia (57’ Colley), Albadoro (84’ Gagliardi), Altobello, Magri, Santarpia (75’ Chiariello), Sowe, Cham, Potenza (57’ Molinaro). A disposizione: De Fazio, Neglia, Nunez, Ndow, Iannone. All. Atzori

REGGINA: Lagonigro, Adejo, Porcino (86’ Forciniti), Giuliodori, Barranco (72’ Curiale), Ragusa (88’ Ingegneri), Barillà (81’ Urso), Laaribi, Ndoye, Grillo (67’ Renelus), Girasole. A disposizione: Martinez, Cham, Vesprini, Renelus, Perri. All. Trocini.

MARCATORI: 2’ Girasole, 60’Colley

AMMONITI: Altobello (S), Cham (S), Adejo (R), Colley (S)

ESPULSI: 87’ Adejo per somma di ammonizioni; 88’ Colley per somma di ammonizioni.

ANGOLI: 1-6

RECUPERO: 3’pt, 5’st