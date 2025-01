Giovanni Ferraioli, un artista e un amico Indimenticabile: Sant’Egidio del Monte Albino piange la sua scomparsa

Giovanni Ferraioli, conosciuto nel mondo dell’arte e della cultura come Gianni OK, è stato una figura amata e rispettata a Sant’Egidio del Monte Albino, il paese che lo ha visto crescere e che ha sempre portato nel cuore.

Era entrato nel 2019 nel cast della seconda stagione della serie TV “L’amica Geniale” che aveva suscitato grande entusiasmo, confermando il suo talento e la sua passione per l’arte.

Giovanni ok, ha iniziato la sua carriera come pittore e si è poi dedicato alla scena teatrale e al canto, tante sono state le importante le tappe nella sua carriera artistica, tra cui la presenza nei “I Cortili della Storia”, rievocazione storica e percorso gastronomico che dura due giorni,

Purtroppo, la scomparsa di Gianni OK ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Sant’Egidio del Monte Albino.

Non solo come artista, ma anche come cittadino attivo e generoso, Giovanni è stato un pilastro per la sua terra.

Il suo impegno culturale e sociale è stato riconosciuto da tutti, dai colleghi di lavoro al pubblico, che lo ricordano per la sua allegria, il suo spirito di comunità e la sua dedizione verso le tradizioni locali.

Il Sindaco Antonio La Mura e l’Amministrazione comunale, insieme a tutta la cittadinanza, hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una figura così amata.

Anche la Pro Loco di Sant’Egidio, con la quale Gianni aveva condiviso numerosi progetti culturali, ha ricordato la sua energia e il suo sorriso che hanno segnato un’epoca nelle compagnie teatrali locali.

Addio, Gianni. La tua arte, la tua passione per la vita e il tuo impegno per la comunità rimarranno per sempre nel cuore di Sant’Egidio del Monte Albino.

Il ricordo della scrittrice Maria Rossi

“Marì, tra qualche mese vado a Roma per il trapianto: mi porto il tuo libro!”

Il mio libro era La neve di San Policarpo, un romanzo che nelle pagine 148 e 149 aveva come protagonista, per qualche istante, “Gianni OK”.

Fin dal momento in cui avevo concepito la trama e scritto quel capitolo, sapevo che avrei fatto riferimento a lui, Gianni OK, come speaker di una radio libera: RMA, Radio Monte Albino. Perché RMA era lui.

E quando Gianni OK diventò un nome ascoltato in tutta la regione, io c’ero. Come i ragazzi di via Panisperna, guidati da un fisico che non aveva avuto la carriera che meritava, ma che nella fisica avrebbe sempre avuto la grandezza delle idee, anche noi eravamo i giovani di RMA, e lui ne divenne da subito l’emblema: Gianni OK!

Non glielo avevo mai detto, non c’era stato bisogno di farlo, perché per noi, cresciuti negli anni ’60 e dintorni, certe cose non si dicevano. Le sapevamo già, e ce le comunicavamo con quel rispetto e quella gioia che esprimevamo nel rivederci, spesso dopo anni di distanza.

Eppure, quando i miei racconti mi hanno portato a dover descrivere una radio libera e una trasmissione, il pensiero è stato subito chiaro: “Gianni OK alla consolle di RMA”.

Era una citazione umile, ma lui sapeva quanto fosse significativa, quanto rappresentasse un ritorno a ciò che ci apparteneva e che né il tempo né la morte avrebbero potuto cancellare.

La morte, maledetta.

Il 31 dicembre, sapendo che era a Roma, gli ho inviato il mio ultimo romanzo inedito: “Visto che non hai nulla da fare, mettiti a leggere: ho vinto un concorso e sarà pubblicato a breve, ma voglio che lo legga prima tu, da inedito”.

La sua voce, commossa e strozzata, la conservo tra i miei messaggi su WhatsApp. La riascolterò ogni volta che avrò bisogno di piangere e cercare di dare un senso a una perdita devastante.

E quell’inedito che lui non avrà avuto il tempo di leggere, porterà con sé una dedica speciale, fatta di memoria antica e cuore moderno.

E’ stato un piacere averti conosciuto!