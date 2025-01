Napoli e provincia. Le operazioni dei Carabinieri sul territorio: i dettagli nell’articolo

Arrestato a Castello di Cisterna un giovane pusher in trasferta

A Castello di Cisterna, i carabinieri della sezione operativa della compagnia locale hanno arrestato C.C, 18enne di San Giuseppe Vesuviano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di traffico di stupefacenti.

Il giovane è stato fermato in via De Curtis, all’interno delle palazzine popolari, e durante il controllo è stato trovato in possesso di 44 dosi tra cocaina e crack, pronte per essere vendute.

I militari hanno anche sequestrato 880 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Coppola, nato a Napoli il 27 giugno 2006, è ora in attesa di giudizio.

In sole 24 ore, i Carabinieri della provincia di Napoli hanno arrestato tre uomini accusati di violenza di genere.

Gli interventi, che si sono svolti in diverse località, hanno visto i militari impegnati in operazioni tempestive per fermare atti di abuso.

Ecco i dettagli degli interventi.

La prima operazione è avvenuta all’alba di domenica a Castello di Cisterna. I Carabinieri, supportati dai colleghi di Marigliano, sono intervenuti in un appartamento allertati dal 112. Lì hanno trovato una casa in disordine e una donna visibilmente provata. Il marito, un 45enne, aveva aggredito la moglie, una donna di 40 anni, colpendola con calci e pugni. La vittima, con evidenti segni di violenza sul corpo, è stata trasportata all’ospedale di Nola. Il marito è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Poche ore dopo, nel pomeriggio, i Carabinieri di Sant’Antimo sono intervenuti per un altro caso di violenza. Il 58enne, già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla moglie e monitorato tramite un braccialetto elettronico, è stato trovato a casa della donna. Nonostante il divieto, aveva incontrato la moglie che lo aveva fatto entrare. Quando il dispositivo ha segnalato la violazione, i militari sono intervenuti e lo hanno arrestato.

Infine, nella notte, è stato arrestato un 51enne di Torre del Greco dopo un litigio con la moglie che è degenerato in violenza. L’uomo, sotto l’effetto di droghe, ha minacciato di morte la donna, aggredendola con calci, schiaffi e un pugno in faccia. I Carabinieri hanno appurato che la vittima aveva subito maltrattamenti negli ultimi tre mesi, ma non li aveva mai denunciati. Anche in questo caso, la donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ribadiscono l’importanza di denunciare ogni forma di violenza di genere.

Sul sito ufficiale dell’Arma, è disponibile una sezione tematica dedicata al “Codice Rosso”, che fornisce informazioni utili su come affrontare atti di violenza, atti persecutori e abusi, oltre a strumenti come il “Violenzametro”, un test per valutare i segnali di violenza in un rapporto di coppia e ottenere consigli pratici su come cercare aiuto.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.carabinieri.it.

*****************************

Arrestati due giovani incensurati per spaccio di droga

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della stazione di Marano di Napoli hanno arrestato due giovani, un 30enne e un 17enne, entrambi incensurati, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I due, originari della zona, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Punto in via Paolo Borsellino.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 150 grammi di hashish e marijuana già confezionati in dosi pronte per essere vendute. I due arrestati sono ora in attesa di giudizio.

*****************************

Due pusher arrestati per spaccio di droga a un minorenne

Nel corso di un’operazione antidroga serale a Portici, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato due giovani pusher, C. V. e S. C., rispettivamente di 21 e 20 anni, entrambi del posto e già conosciuti alle forze dell’ordine.

I due sono stati sorpresi mentre cedevano hashish a un minorenne di 17 anni. Dopo essere stati bloccati e perquisiti, i carabinieri hanno sequestrato altre due stecche della stessa sostanza.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre l’acquirente minorenne è stato segnalato alla Prefettura.

*****************************

Controlli dei Carabinieri nel Centro storico, allontanato un molesto, sanzioni e sequestri

Proseguono i serrati controlli dei Carabinieri nelle zone ad alto rischio individuate dalla Prefettura di Napoli.

Questa volta i militari della compagnia Centro hanno monitorato il cuore del centro storico della città, identificando 76 persone e controllando 19 veicoli.

Durante l’operazione, è stato allontanato un individuo dalla zona rossa 4 dei Decumani.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, stava assumendo atteggiamenti molesti che avrebbero potuto compromettere l’ordine pubblico.

I Carabinieri non hanno trascurato i controlli al codice della strada: sono state inflitte 21 sanzioni e sequestrati 5 scooter. Inoltre, sono stati denunciati un parcheggiatore abusivo e un giovane di 22 anni trovato alla guida senza patente, con recidiva nel biennio.

*****************************

Litiga con la madre e si barrica in casa, carabinieri negoziatori lo convincono a desistere

A Napoli, in via Nuova Poggioreale, un uomo di 45 anni si è barricato in casa dopo una violenta lite con la madre 76enne.

La situazione di crisi ha richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Poggioreale e dei vigili del fuoco, inizialmente incapaci di entrare nell’appartamento.

Quando finalmente hanno sentito le grida minacciose dell’uomo, i negoziatori del comando provinciale sono intervenuti.

Dopo oltre un’ora di dialogo e paziente ascolto, l’uomo ha ceduto, aprendo la porta. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza feriti e l’uomo è stato trasferito all’ospedale del Mare per le cure necessarie.