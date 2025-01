Nocera. L’esclusione dei bambini con disabilità a scuola: la denuncia di una madre

Una madre ha deciso di condividere con noi, e in primis a vari enti e istituzioni competenti in ambito scolastico, una serie di esperienze che ha vissuto accanto al proprio figlio, un bambino con difficoltà di deambulazione, frequentante una scuola di Nocera Superiore. La sua lettera mette in luce situazioni di discriminazione e di esclusione che riguardano il diritto all’inclusività e all’accesso alle attività scolastiche per gli alunni con disabilità.

Le dichiarazioni della madre

Il racconto riguarda una serie di episodi che, secondo la madre, dimostrano un disinteresse da parte delle autorità scolastiche per le necessità del bambino. La prima segnalazione riguarda l’anno scorso, quando il bambino, dopo un intervento chirurgico, non è riuscito a partecipare alle lezioni per diversi mesi, poiché l’aula a lui assegnata non era accessibile. Solo dopo numerose richieste è stata spostata la classe al piano terra. La madre denuncia anche l’incapacità della scuola di rendere inclusiva la partecipazione di suo figlio alla recita scolastica di Natale, che si è svolta in un locale non accessibile, e alla visita guidata a Roma, durante la quale il bambino è stato escluso per motivi legati alla difficoltà di accesso in zona a traffico limitato (ZTL), nonostante fosse stato fatto un accordo per l’accesso tramite il contrassegno disabili.

Anche in occasione delle attività motorie, la scuola non avrebbe garantito una soluzione adeguata, poiché la palestra esterna in uso non consentiva al bambino di partecipare alle lezioni, inizialmente escludendolo per motivi di incompatibilità con il suo stato di salute.

La madre lamenta un’assenza di azioni concrete da parte del Dirigente Scolastico per risolvere queste problematiche e per garantire a suo figlio il pieno diritto a una partecipazione scolastica inclusiva, in linea con quanto stabilito dalle leggi italiane per l’inclusività scolastica, come la Legge 104/1992 e il Decreto Legislativo 66/2017. Secondo la madre, l’assenza di un autobus dotato di pedana per disabili durante la gita a Roma è solo l’ultimo esempio di un’incuria che ha costretto il bambino a sentirsi escluso.

Osservazioni

Questa vicenda solleva questioni importanti riguardo all’effettiva attuazione delle politiche di inclusione nelle scuole italiane, mettendo in evidenza come, ancora oggi, le difficoltà di accesso per gli studenti con disabilità vengano spesso trascurate, nonostante le normative vigenti.