Crudeltà nell’Oasi del Fiume Testene ad Agropoli, animali bersaglio di tiratori

Un atto di violenza inaudita ha scosso la comunità di Agropoli, consumatosi in pieno giorno nell’Oasi del Fiume Testene, un’area protetta che ospita numerose specie di fauna selvatica. Gerardo Scotti, ambientalista da anni impegnato nella difesa dell’area, ha denunciato l’incidente che ha visto alcuni individui sparare a piombini contro gli animali, usando le creature come bersagli per un gioco crudele di tiro a piattello. Dopo l’atto di violenza, gli aggressori hanno abbandonato il luogo indisturbati.

Il culmine della barbarie si è avuto con la scomparsa di una delle anatre, simbolo dell’oasi. Scotti ha espresso indignazione: “Un atto gravissimo che non possiamo ignorare. L’oasi è un rifugio per la fauna selvatica e simili episodi minano la sicurezza degli animali e l’equilibrio dell’ecosistema”. Le autorità locali sono al lavoro per rintracciare i colpevoli, mentre l’ambientalista ha esortato la comunità a unirsi per proteggere l’ambiente e prevenire ulteriori atti di maltrattamento.