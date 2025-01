Il sacerdote innamorato di una parrocchiana: “È stato un dono di Dio”

Don Antonio Scala, l’ex sacerdote di Ischia che nei giorni scorsi ha lasciato tutte le sue cariche ecclesiastiche in seguito a una relazione con una parrocchiana sposata, ha parlato pubblicamente della sua decisione. Intervenendo telefonicamente al programma Storie Italiane su Rai1, ha dichiarato: “Non rimpiango quello che ho fatto, è stato un dono di Dio. Il futuro non lo conosco, ma spero di continuare con questa donna perché ci vogliamo bene”.

Scala ha descritto la relazione come un legame profondo e sincero: “Per me è stato qualcosa di molto forte, altrimenti ci saremmo allontanati come dopo una passeggiata. Tu vai a casa tua, io ritorno a casa mia e nascondiamo tutto. Ma non ci siamo riusciti. Possiamo ingannare gli uomini, ma Dio alla fine vede tutto e sa tutto”.

Il sacerdote ha spiegato di essersi rivolto al vescovo per confessare tutto e assumersi le sue responsabilità: “Ho detto al vescovo ‘ho fatto questo’ e ci vuole tempo per tutti”.

Infine, ha rivolto un messaggio alla comunità: “Voglio bene alla comunità, spero che non si allontanino dalla Chiesa. Ma questa è la mia vita, una scelta personale. Non ritorno, ormai ho chiuso e non mi sento più di fare il prete. Non basterebbe una confessione, ci vuole una conversione”.