Incendio in Campania: a fuoco un capannone nella notte

Un violento incendio è divampato la scorsa notte in un capannone industriale situato in località Santella, nel comune di Sperone

Un violento incendio è divampato la scorsa notte in un capannone industriale situato in località Santella, nel comune di Sperone, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando allarme nella zona circostante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. A supporto dei caschi rossi irpini sono giunti anche i colleghi del comando di Napoli, che hanno offerto rinforzi per fronteggiare la complessità dell’incendio.

L’intervento tempestivo delle squadre ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare ulteriori danni alle strutture vicine. Le autorità competenti stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, in attesa di ulteriori aggiornamenti.