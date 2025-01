Mercato San Severino. 94enne bloccata su una barella da 60 ore al pronto soccorso

Anche Domenico Violante, direttore del 118 della provincia di Salerno, ha confermato l’episodio, aggiungendo che un’altra ambulanza è bloccata nello stesso pronto soccorso da lunedì, anch’essa con un paziente a bordo. «Al momento sono due le ambulanze ferme all’ospedale Curteri. Per la prima ho già inviato una segnalazione alla direzione dell’Asl, e sto per fare lo stesso per la seconda. Non posso fare altro», afferma Violante. Il problema risiede nella mancanza di barelle disponibili all’interno del pronto soccorso, costringendo la struttura a trattenere quelle delle ambulanze, che senza di esse non possono operare. «Non posso rimettere in servizio un mezzo senza barella», spiega Violante, sottolineando anche l’inadeguatezza delle barelle del 118 per un uso prolungato.

«Le barelle del 118 non sono adatte per far stazionare i pazienti a lungo – dichiara Violante –. Sono corte, progettate per brevi trasporti e non garantiscono comfort né sicurezza. Hanno materassi sottili che possono causare problemi». E aggiunge: «È incredibile che in tutto questo tempo l’ospedale non sia riuscito a risolvere il problema». La situazione pesa anche sull’equipaggio delle ambulanze, che non può lasciare il mezzo. «Stiamo cercando di alleviare il loro disagio concedendo pause per mangiare, ma è comunque un’esperienza molto stressante per gli operatori, che non hanno un luogo adeguato dove sostare», conclude Violante.