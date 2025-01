Parto in ambulanza a Mercato San Severino: mamma e neonato stanno bene

La donna non ha fatto in tempo ad arrivare in sala operatoria: il piccolo è nato lungo il tragitto, all’altezza di Mercato San Severino, intorno alle 1:20.

Non riesce a raggiungere l’ospedale e partorisce in ambulanza. Una mamma di Bracigliano, in provincia di Salerno, con gravidanza a termine, è stata soccorsa dal personale del 118 nella notte di oggi, martedì 14 gennaio 2025. Nonostante il trasporto urgente verso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, la donna non ha fatto in tempo ad arrivare in sala operatoria: il piccolo è nato lungo il tragitto, all’altezza di Mercato San Severino, intorno alle 1:20.

Il neonato, che pesa 3,5 kg, sta bene, così come la mamma, entrambi ora assistiti dal personale medico dell’ospedale salernitano. Una storia a lieto fine grazie al tempestivo intervento dell’equipaggio di soccorso.

L’episodio è stato raccontato sui social dallo stesso personale del 118, che ha espresso gioia e soddisfazione per il successo dell’operazione:

«Si tratta del primo nato sulla nostra ambulanza – raccontano –. La signora, soccorsa per essere trasportata da Bracigliano al Ruggi, ha dato alla luce il piccolo con il prezioso intervento dell’equipe medica, guidata dal dottor Raffaele Pelo e dagli infermieri Nasti e Mascolo, in zona Mercato San Severino».

Gli auguri e le congratulazioni alla neo-mamma e alla sua famiglia sono arrivati da tutta la comunità, che si è stretta intorno a questa emozionante vicenda.