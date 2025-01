Dati Prove Invalsi: in vetta il Nord, Campania e Calabria ultime

L’Istituto Invalsi ha recentemente pubblicato un’analisi sui top performer delle prove del 2024, ossia quegli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza in Italiano, Matematica e Inglese. In particolare, si definiscono eccellenti coloro che ottengono almeno il livello 4 nelle prime due materie e il livello A2 (per il primo ciclo) o B2 (per il secondo ciclo) in entrambe le prove di Inglese.

Secondo i dati emersi, la distribuzione degli studenti eccellenti non è uniforme sul territorio nazionale. Nelle scuole superiori, oltre il 20% degli alunni con i migliori risultati si concentra in regioni del Nord Italia come Lombardia, Provincia di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, aree tradizionalmente associate a un sistema scolastico più performante.

Al contrario, le percentuali più basse si registrano nel Sud, con Calabria, Campania e Sicilia agli ultimi posti. Questa disparità evidenzia ancora una volta un divario educativo tra Nord e Sud, che rappresenta una sfida cruciale per il sistema scolastico italiano.