Furto nella sede di “Teniamoci per mano Onlus”: rubati computer, medaglie e materiale medico

Gli uffici dell’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano Onlus” sono stati vittime di un furto. Ignoti hanno fatto irruzione nella sede, portando via computer, felpe con il logo dell’associazione, materiale medico e due medaglie di bronzo conferite dal Presidente della Repubblica, simboli del riconoscimento istituzionale per l’impegno della Onlus.

“È un tradimento verso chi opera da anni per portare conforto, speranza e sorrisi,” ha dichiarato l’associazione, che lavora nelle case-famiglia, negli ospedali e nelle strutture per disabili per supportare centinaia di famiglie con la terapia del sorriso.

Il presidente Rodolfo Matto ha espresso amarezza per l’accaduto, ricordando gli sforzi dell’associazione per riqualificare il quartiere di Gianturco, trasformando uno spazio della stazione in un centro di aggregazione e supporto. “Abbiamo offerto visite mediche gratuite, corsi di formazione e iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità. Ora siamo feriti da un atto così ingiusto.”

L’associazione chiede maggiore sicurezza e un supporto concreto dalle autorità per ottenere una sede più sicura. “Ogni giorno chiudiamo alle 17.00 per paura di malviventi. Napoli merita di più,” conclude Matto. Le attività dell’associazione resteranno sospese per alcune settimane a causa dei danni subiti.