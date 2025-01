Le News dei Carabinieri: controlli a tappeto a Napoli e provincia

Uomini e donne dell'Arma dei Carabinieri, impegnati ogni giorno a Napoli e provincia, svolgono operazioni mirate per contrastare fenomeni criminali in aumento. I risultati ottenuti evidenziano un impegno costante nella lotta alla criminalità, con l'obiettivo di garantire sicurezza e normalità sul territorio.

Casalnuovo: Evade, prende a morsi un negoziante e spintona un carabiniere. Arrestato

A Casalnuovo di Napoli i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per evasione, resistenza e lesioni un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, nonostante la misura cautelare, si è allontanato dalla propria abitazione ed è entrato in un bar con una mazza da baseball.

Il 24enne, senza alcun apparente motivo, ha prima aggredito con la mazza l’esercente dell’attività che gli aveva chiesto cosa ci facesse con quell’arnese e poi gli ha dato un morso all’orecchio.

Dopo l’aggressione, il 24enne è ritornato a casa e lì i carabinieri lo hanno trovato e arrestato.

Durante le operazioni uno dei militari, nel tentativo di bloccare l’uomo, è stato spintonato violentemente.

Il negoziante è stato trasferito in ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Per il carabiniere 5 giorni di prognosi. L’arrestato è in attesa di giudizio.

*****************************

Controlli straordinari dei Carabinieri ne centro e a Fuorigrotta, denunce e sequestri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno svolto una serie di operazioni straordinarie di controllo del territorio, concentrandosi sul centro storico della città, i quartieri Spagnoli, Fuorigrotta e Bagnoli. Durante le attività, sono state identificate: 152 persone e controllati 56 veicoli, con il sequestro di 7 scooter.

Tra le denunce, un 22enne è stato trovato alla guida di uno scooter in piazza Dante senza patente e con recidiva nel biennio.

Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato in via Mezzocannone,

3 locali di piazza Dante, tra bar e ristoranti, sono stati multati con 12 prescrizioni per gravi carenze igienico-sanitarie.

Nella zona rossa dei Decumani, un uomo è stato allontanato per atteggiamenti molesti.

Sei giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish e marijuana.

In tutto, sono state elevate 21 sanzioni per violazioni del codice della strada.

A Fuorigrotta, i carabinieri hanno denunciato un venditore di sigarette di contrabbando trovato con 5 kg di prodotti illegali.

Al termine dei controlli, sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi e sanzionati diversi altri.

Due ragazzi sono stati segnalati per possesso di piccole quantità di droga, e 11 automobilisti sono stati multati per infrazioni al codice della strada. ***************************** Napoli, aggressione in vicaria: Carabinieri fermano 45enne dopo violento attacco alla compagna Poco prima della mezzanotte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in un appartamento del quartiere Vicaria, dove un uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva aggredito la sua compagna. Nonostante i tentativi di mediazione dei militari, l’uomo ha continuato a lanciarsi contro la vittima, dando vita a una violenta colluttazione. I carabinieri sono riusciti con difficoltà a bloccarlo e arrestarlo. Il 49enne, attualmente in attesa di giudizio, dovrà rispondere di maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La donna e i due carabinieri coinvolti sono stati soccorsi dal 118: la donna ha ricevuto una prognosi di 7 giorni, mentre i militari ne avranno per 10 giorni ciascuno. *****************************

Torre del Greco: arrestato 67enne per furto in abitazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato un 67enne incensurato per furto.

L’uomo è stato sorpreso mentre stava rubando attrezzi e utensili da un magazzino in via Prima Traversa Santa Maria la Bruna, caricandoli su un Fiat Doblò.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato numerosi attrezzi da lavoro rubati, del valore di circa 2.000 euro.

Il 67enne, in attesa di giudizio, dovrà rispondere di furto in abitazione.

*****************************

Quarto: controlli notturni dei carabinieri. Arrestato pusher

A Quarto i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno fermato l’uomo e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e di 3 involucri con all’interno 12 grammi di marijuana.

Sequestrata anche la somma di 150 euro in contanti ritenuta provento del reato.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.

*****************************

Due arresti per spaccio di droga durante i controlli notturni dei Carabinieri a San Giorgio a Cremano e Pollena Trocchia

I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato due persone per reati legati alla droga durante i controlli notturni.

Il primo arresto è avvenuto a San Giorgio a Cremano, il 49enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre cedeva cocaina. Il cliente, che tentava di fuggire, ha rischiato di investire un carabiniere ed è stato denunciato per resistenza.

Nel contempo, a Pollena Trocchia, i Carabinieri hanno arrestato un 25enne di Sant’Anastasia, sorpreso a gettare un involucro con 40 grammi di hashish.

Una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 10 grammi di droga. Entrambi gli arrestati sono in attesa di giudizio.

*****************************