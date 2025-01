Scafatese. Fusco tuona: “Stop ad atteggiamenti che condizionano gli arbitri”

Il DS della Scafatese ha sottolineato che, nonostante i vari torti subiti in alcune gare, la Scafatese non si è mai espressa sulla direzione arbitrale.

Il direttore sportivo della Scafatese, Pietro Fusco, ha parlato in conferenza degli atteggiamenti di alcune società che vanno a condizionare le direzioni arbitrali.

Le tante “lamentele” di altre società hanno portato la classe arbitrale ad essere soggetta continuamente a critiche, domenica dopo domenica. Queste polemiche hanno infastidito il DS della Scafatese, il quale ha sottolineato che, nonostante i vari torti subiti in alcune gare, la Scafatese non si è mai espressa sulla direzione arbitrale perchè vuole tutelare la serenità degli arbitri e non fomentare le polemiche.

“Mi da fastidio sentire determinate cose da parte di addetti ai lavori che fomentano determinati atteggiamenti degli arbitri, auspicando sempre arbitraggi all’altezza. Sinceramente è il caso di abbassare un po’ i toni e che vengano tutelate anche altre proprietà come la nostra.” Poi ha continuato: “Voglio che tutti si concentri sul campo e non su strumentalizzazioni esterne, perchè anche noi abbiamo subito dei torti, come il gol non dato con la Nissa di Palmieri, il gol fatto a Ragusa ed altri. Sono immagini chiare a tutti di chiamate sbagliate, ma nonostante ciò siamo stati zitti, ma non perchè siamo stupidi, ma perchè vogliamo avere un comportamento giusto.”

In conclusione Fusco ha affermato: “Gli arbitri sono dei ragazzi come i nostri calciatori e dunque anche loro possono sbagliare, però non è giusto che vengano fomentate determinate situazioni”.