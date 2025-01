Sider Pagani SRL: un pilastro per la sostenibilità in continua crescita

Situata in Via della Rinascita a Sant’Egidio del Monte Albino, Sider Pagani SRL rappresenta un’eccellenza nel settore del recupero e della trasformazione di rifiuti metallici e non. Con un approccio votato alla sostenibilità e all’innovazione, l’azienda si impegna quotidianamente a ridurre gli sprechi.

La missione aziendale

La missione di Sider Pagani è chiara: dare nuova vita a ciò che sembra non servire più. Attraverso il recupero e la trasformazione di materiali di scarto, l’azienda non solo contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale, ma trasforma i rifiuti in risorse preziose per il futuro. Un obiettivo ambizioso che si realizza grazie a soluzioni innovative e a un impegno costante verso l’ambiente.

Servizi e competenze

Sider Pagani è specializzata in:

Recupero di rottami ferrosi e non ferrosi , dando nuova utilità ai materiali di scarto.

Demolizioni industriali, con competenze avanzate nel trattamento di strutture complesse.

Trasporto di rifiuti speciali e acciaio, con tutte le autorizzazioni necessarie per garantire operazioni sicure ed efficienti.

Un’organizzazione flessibile per un mercato in evoluzione

Il punto di forza dell’azienda risiede nella sua capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato siderurgico. Grazie a un’organizzazione flessibile e a una comunicazione fluida con l’esterno, Sider Pagani è in grado di rispondere prontamente ai cambiamenti di un settore strategico per l’economia nazionale e globale.

Con professionalità, affidabilità e un forte impegno verso la sostenibilità, Sider Pagani SRL non è solo un punto di riferimento per il recupero di rifiuti metallici, ma un esempio concreto di come l’industria possa contribuire alla costruzione di un mondo più sostenibile.