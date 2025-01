Fino a 3mila euro di multa se guidi l’auto di un altro: tutti i dettagli

Che si tratti di un prestito temporaneo o di un uso prolungato, è importante conoscere i limiti e le normative per evitare conseguenze spiacevoli.

Guidare un’auto non propria comporta diverse responsabilità legali e accortezze assicurative da rispettare. Che si tratti di un prestito temporaneo o di un uso prolungato, è importante conoscere i limiti e le normative per evitare conseguenze spiacevoli.

Responsabilità e Implicazioni Assicurative

Quando si guida l’auto di qualcun altro, le responsabilità aumentano. In caso di incidente o danni:

Il proprietario del veicolo potrebbe subire conseguenze legali o economiche, come un aumento del premio assicurativo.

È essenziale verificare che la polizza assicurativa includa la clausola per “conducenti occasionali”, che consente a terzi di guidare il veicolo.

Alcune polizze possono contenere restrizioni sull’utilizzo da parte di persone non autorizzate. In caso di violazione, l’assicurazione potrebbe non coprire i danni.

Le Regole del Codice della Strada

L’articolo 94 del Codice della Strada (comma 4-bis) stabilisce che è consentito guidare un’auto intestata a un’altra persona, purché si disponga di una patente valida e il veicolo sia assicurato. Tuttavia, in alcune situazioni, ci sono limiti temporali da rispettare:

Familiari conviventi : Possono utilizzare il veicolo senza limiti di tempo. Le autorità possono verificare l’appartenenza al nucleo familiare attraverso i database ufficiali.

: Possono utilizzare il veicolo senza limiti di tempo. Le autorità possono verificare l’appartenenza al nucleo familiare attraverso i database ufficiali. Neopatentati : Devono rispettare limiti di potenza del veicolo. Possono guidare auto con un rapporto peso/potenza massimo di 75 kW per tonnellata (circa 101,9 CV per 1.000 kg) e una potenza totale non superiore a 105 kW (142 CV).

: Devono rispettare limiti di potenza del veicolo. Possono guidare auto con un rapporto peso/potenza massimo di (circa 101,9 CV per 1.000 kg) e una potenza totale non superiore a (142 CV). Persone non conviventi: Se l’auto viene concessa in uso per oltre 30 giorni, è necessario comunicarlo alla Motorizzazione Civile.

Comodato d’Uso per Periodi Lunghi

Per chi utilizza regolarmente un’auto non intestata a sé, per un periodo superiore a 30 giorni, è consigliabile stipulare un contratto di comodato d’uso. Questo accordo autorizza formalmente l’uso del veicolo e deve essere registrato presso la Motorizzazione Civile compilando il modulo TT2119 con una dichiarazione del proprietario.

Sanzioni in Caso di Violazioni

Chi non rispetta le regole rischia sanzioni amministrative che vanno da 700 a oltre 3.000 euro. Inoltre:

La carta di circolazione viene immediatamente ritirata dalle autorità e inviata all’ufficio competente per il rinnovo, una volta regolarizzate le omissioni.

Per guidare un’auto non propria in modo legale e sicuro, è essenziale chiarire le condizioni d’uso con il proprietario, verificare la copertura assicurativa e rispettare i limiti imposti dalla legge. Questo permette di evitare problemi e di garantire la tranquillità sia del conducente sia del proprietario del veicolo.