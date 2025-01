In Campania apre il Borgo degli Innamorati: ecco dove

Per tre giorni, la città dell’amore accoglierà coppie e turisti in un percorso gratuito e incantato, ricco di attrazioni e scenografie uniche.

Dal 14 al 16 febbraio 2025, il centro storico di Agropoli, in provincia di Salerno, si trasformerà nel romantico Borgo d’Oro degli Innamorati, un evento atteso da cittadini e visitatori per celebrare San Valentino. Per tre giorni, la città dell’amore accoglierà coppie e turisti in un percorso gratuito e incantato, ricco di attrazioni e scenografie uniche.

Il programma include una passeggiata romantica ispirata al mito della Regina Verde e del suo amato pescatore, tra vicoli suggestivi, musica e spettacoli. Luoghi iconici come gli scaloni “Ennio Balbo”, la panchina dell’amore e il celebre tunnel dell’amore offriranno momenti indimenticabili.

L’obiettivo dell’iniziativa, come dichiarato dal sindaco Roberto Mutalipassi, è valorizzare il centro storico e attrarre visitatori anche in bassa stagione, sostenendo così le attività commerciali e ricettive locali. L’assessore Roberto Apicella ha aggiunto che l’evento rappresenta un’occasione per godere delle bellezze del luogo in una veste nuova, regalando emozioni a cittadini e turisti.

Un San Valentino da favola, in un’atmosfera da sogno, attende tutti gli innamorati nel cuore di Agropoli.