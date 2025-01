Incidente tra due auto nei pressi del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri: sei feriti

Per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli si sono scontrati lungo la strada che collega Salerno a Vietri sul Mare.

Nel tardo pomeriggio, in via Benedetto Croce nei pressi del Lloyd’s Baia Hotel, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, come riportato da CronacheSalerno. Per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli si sono scontrati lungo la strada che collega Salerno a Vietri sul Mare.

Sei persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari della Croce Bianca e della Croce Rossa di Salerno. I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.