Pensione anticipata 2025 a partire dai 56 anni: info e dettagli

La Legge di Bilancio 2025 ha rafforzato alcuni benefici già esistenti per le lavoratrici, introducendo nuove regole che rendono più accessibili alcune opzioni pensionistiche. Ecco un approfondimento sui principali vantaggi.

Opzione Donna: Pensione Anticipata con Calcolo Contributivo

L’Opzione Donna consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipata con un calcolo contributivo obbligatorio. Le principali novità per il 2025 includono:

A partire dai 59 anni di età : Accesso per lavoratrici di grandi aziende in crisi, licenziate, invalide almeno al 74%, caregivers conviventi con un parente disabile grave da almeno 6 mesi e con almeno 2 figli.

: Accesso per lavoratrici di grandi aziende in crisi, licenziate, invalide almeno al 74%, caregivers conviventi con un parente disabile grave da almeno 6 mesi e con almeno 2 figli. A partire dai 61 anni di età: Per invalide o caregivers senza figli. Con un solo figlio, l’età si abbassa a 60 anni.

I requisiti di 35 anni di contributi e l’età minima devono essere maturati entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, per chi ha maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 e aveva già 58 (dipendenti) o 59 anni (autonome), resta valida la cristallizzazione del diritto alla vecchia Opzione Donna.

Pensioni di Vecchiaia: Requisiti e Vantaggi per le Donne

I requisiti generali sono 67 anni di età e 20 anni di contributi per uomini e donne.

Per le pensioni anticipate senza limiti di età, le donne hanno un vantaggio: 41 anni e 10 mesi di contributi, rispetto ai 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le lavoratrici con figli possono beneficiare di agevolazioni nel calcolo della pensione e nell’età di uscita, ma solo se rientrano nel sistema contributivo puro (con primo accredito successivo al 31 dicembre 1995).

Agevolazioni sul Calcolo della Pensione

Per le lavoratrici contributive pure, la pensione è calcolata in base al montante contributivo rivalutato e moltiplicato per un coefficiente di trasformazione. Le donne possono utilizzare un coefficiente migliore in base ai figli:

1 anno di vantaggio per uno o due figli.

per uno o due figli. 2 anni di vantaggio per tre o più figli.

Ad esempio, una lavoratrice che esce a 67 anni può avere la pensione calcolata con il coefficiente di 68 o 69 anni, aumentando così l’importo.

In alternativa, le donne possono rinunciare al calcolo vantaggioso per anticipare l’uscita fino a 16 mesi, con uno sconto di 4 mesi per ogni figlio.

Pensioni Anticipate Contributive a 64 Anni

Le pensioni anticipate contributive a 64 anni richiedono 20 anni di contributi e un importo minimo di pensione. Le soglie per le lavoratrici con figli sono:

2,8 volte l’assegno sociale per chi ha un figlio.

per chi ha un figlio. 2,6 volte l’assegno sociale per chi ha due o più figli.

Pensione Anticipata per Invalidità Pensionabile

Le lavoratrici con un grado di invalidità pensionabile pari almeno all’80% possono accedere alla pensione anticipata già a 56 anni di età, rispetto ai 61 anni richiesti per gli uomini.

Un Futuro con Maggiori Opportunità

Con queste misure, la Legge di Bilancio 2025 offre un ventaglio di opportunità per le lavoratrici, sia per chi desidera un’uscita anticipata dal mondo del lavoro sia per chi punta a massimizzare i benefici economici della propria pensione.