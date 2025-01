Pompei. Bando pubblico per i nuovi chioschi e mercatini

La giunta municipale di Pompei ha deliberato il 13 gennaio 2025 che l’assegnazione di chioschi e spazi per mercatini dedicati alla vendita di souvenir avverrà tramite bando pubblico. Come riportato da Made in Pompei, la predisposizione del bando sarà affidata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e dovrà ricevere l’approvazione preventiva della giunta comunale.

Il dirigente del V Settore municipale è stato incaricato di preparare la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l’emanazione del bando. Gli spazi destinati ai chioschi e ai mercatini saranno individuati in punti strategici come via Roma, via Plinio, Porta Marina Superiore, Porta Marina Inferiore e Piazza Immacolata.

Questa decisione segue le operazioni di rimozione, concluse il 4 dicembre 2024, di 45 strutture tra chioschi e gazebo che occupavano abusivamente il territorio comunale in prossimità del Parco Archeologico e del Santuario. Tali strutture erano state sequestrate il 7 ottobre 2024, su ordine del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, a causa del reato di invasione di suolo pubblico.

Le indagini condotte dalla Procura hanno accertato che queste strutture, ancorate al suolo e prive dei titoli concessori, erano state realizzate in violazione dei vincoli gravanti sulle aree di interesse archeologico e culturale. La rimozione si è resa necessaria per tutelare il decoro e la legalità di una zona di grande valore storico e turistico.