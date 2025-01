Bloccati dalla neve sul Terminio: quattro giovani salernitani salvati dai Vigili del Fuoco

La neve alta e il gelo imminente hanno creato una situazione di emergenza sul Monte Terminio, in provincia di Avellino. Quattro giovani salernitani – tre ragazzi e una ragazza – si sono trovati bloccati in auto mentre cercavano di scendere a valle. La loro vettura si è arrestata lungo le strade innevate della montagna, rendendo impossibile proseguire il viaggio o raggiungere a piedi il rifugio più vicino.

In piena notte, i ragazzi hanno lanciato l’allarme, e intorno alle 2 sono intervenuti i soccorsi dei vigili del fuoco. Due squadre, una partita da Avellino e l’altra da Montella, si sono messe in movimento per affrontare le difficili condizioni delle strade innevate.

Dopo alcune ore di operazioni, i mezzi dei caschi rossi sono riusciti a localizzare l’automobile in località Campolaspierto, lungo i tornanti del Terminio. I quattro giovani sono stati trovati infreddoliti ma in buone condizioni di salute. Grazie all’assistenza dei soccorritori, sono stati rimessi in carreggiata e hanno potuto riprendere il viaggio verso casa in sicurezza.