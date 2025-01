Esenzione bollo auto: chi ne ha diritto e come richiederla

Non tutti sanno che in alcuni casi è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Non tutti sanno che in alcuni casi è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Questa agevolazione è rivolta a specifiche categorie di persone, soggette a determinati requisiti, e rappresenta un’importante misura fiscale per alleggerire il carico economico delle famiglie.

Il bollo auto, una delle tasse più onerose per milioni di italiani, prevede esenzioni per le persone con disabilità gravi riconosciute ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3. Questa misura non si applica automaticamente, ma richiede una specifica domanda, accompagnata dalla documentazione necessaria.

L’esenzione può essere estesa anche ai familiari che hanno a carico una persona disabile, ma solo per un veicolo. Il mezzo deve essere intestato alla persona con disabilità o al familiare, rispettando limiti di cilindrata: massimo 2.000 cc per motori a benzina e ibridi, 2.800 cc per motori diesel e ibridi, e una potenza massima di 150 kW per i veicoli elettrici. L’agevolazione vale esclusivamente per veicoli destinati a uso privato.

In alcune regioni, esistono normative che permettono ulteriori benefici fiscali, come l’esenzione per i parenti che accudiscono anziani disabili. Tuttavia, non è prevista una legge nazionale che garantisca l’esenzione del bollo auto agli over 70 senza disabilità, nonostante siano tra le fasce economicamente più vulnerabili.

Per richiedere l’esenzione, è necessario presentare domanda presso gli uffici competenti, allegando la documentazione che attesti i requisiti richiesti. Questa misura rappresenta un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di difficoltà, contribuendo a ridurre le spese legate al mantenimento dell’auto.