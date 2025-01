Influenza. Si impenna la curva dei casi

La curva delle infezioni simil-influenzali in Italia registra una brusca impennata nella seconda settimana del 2025, come evidenziato dall’ultimo bollettino RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza è salita a 14,3 casi per mille assistiti rispetto ai 12,1 della settimana precedente, con circa 841.000 nuovi casi stimati dal 6 al 12 gennaio, per un totale di 6,8 milioni dall’inizio della sorveglianza.

Le fasce più colpite sono i bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza pari a 25,5 casi per mille assistiti. Le regioni maggiormente interessate sono Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia, mentre Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza.

Non solo virus influenzali, ma anche altri patogeni respiratori come RSV, SARS-CoV-2 e rhinovirus contribuiscono all’aumento dei casi. Nella settimana analizzata, il 27,2% dei campioni analizzati è risultato positivo all’influenza, con 777 casi confermati: 641 di tipo A (312 H1N1pdm09, 177 H3N2) e 136 di tipo B. Inoltre, 188 campioni erano positivi per RSV, 88 per SARS-CoV-2 e 259 per altri virus respiratori.

L’Abruzzo ha superato la Campania come regione con l’incidenza più alta, raggiungendo 19,42 casi per mille assistiti (intensità alta, rosso). Dodici regioni sono in fascia arancione (intensità media), tra cui Lombardia, Lazio e Sicilia, mentre cinque rimangono in fascia gialla.

Le soglie d’intensità per la stagione in corso variano da un livello basale (5,65 casi per mille) fino a oltre 20,70 per l’intensità molto alta.