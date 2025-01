Napoli: al via il progetto di riqualificazione del Centro Direzionale

Tra poche settimane inizierà la prima fase del progetto del Comune di Napoli per il recupero e la riqualificazione del Centro Direzionale. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’intervento iniziale si concentrerà sui parcheggi, con i lavori che coincideranno con l’apertura della nuova stazione Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana. Il piano, come spiegato dal sindaco Gaetano Manfredi, prevede anche il rifacimento della pavimentazione, della rete idrica, delle aree verdi, oltre all’installazione di un sistema di ascensori e scale.

«Questo è un investimento significativo – ha dichiarato Manfredi – e stiamo cercando risorse aggiuntive per completare l’intervento. Vogliamo che il Centro Direzionale diventi un’area vivibile 24 ore su 24, con più servizi e attività diversificate per migliorare sicurezza, valore degli investimenti e qualità della vita».

Il sindaco e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede napoletana del gruppo Mermec. La holding italiana, attiva nei settori dei trasporti, aerospazio e meccatronica digitale, conta già 70 dipendenti a Napoli, con l’obiettivo di raggiungere quota 100 grazie a nuove commesse. «Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in Campania e di contribuire alla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie», ha affermato Luca Necchi Ghiri, CEO di Mermec.

De Luca ha sottolineato la collaborazione tra la Regione e Mermec, che include progetti per la sicurezza ferroviaria della Circumvesuviana e linee come la Napoli-Sorrento. Tra le prospettive future, il governatore ha evidenziato l’interesse per il settore aerospaziale, grazie alla presenza del CIRA di Caserta.

In parallelo, Mermec, attraverso la sua società Vaimo, sta sperimentando servizi innovativi come il bike sharing in città come Pompei ed Ercolano, integrandoli con i trasporti regionali.