Napoli, Cippo di Sant’Antuono: incendi, bombe carta e sassaiole contro Carabinieri e Vigili del Fuoco

A Napoli, i festeggiamenti del Cippo di Sant’Antuono, che secondo tradizione si celebrano il 17 gennaio, sono stati anticipati in diversi quartieri della città per sfuggire ai controlli sempre più stringenti delle Forze dell’Ordine. La serata si è trasformata in guerriglia urbana con incendi di cassonetti, lanci di bombe carta e attacchi contro Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Al Rione Sanità una sassaiola ha preso di mira quattro volanti dei Carabinieri, mentre tensioni analoghe si sono registrate in altre aree come Vico Santa Maria della Neve a Mergellina, via Argine a Ponticelli e via Nuova Villa a San Giovanni a Teduccio.

A San Giovanni, uno dei mezzi della squadra 19/B del distaccamento di Torre del Greco è stato colpito da sanpietrini e reso inutilizzabile, nonostante l’intervento immediato della Polizia. Scene simili si sono verificate per la squadra 1/B, assalita in via Argine. Altri episodi di tensione si sono verificati anche in via Marco Aurelio e via Piedigrotta, rendendo necessaria una vasta mobilitazione delle Forze dell’Ordine per ristabilire la calma.