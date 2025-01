Nocera Superiore. “Echi di Tempo”: la musica de “La Paganini” nel suggestivo Battistero Paleocristiano

La parrocchia Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, nota per il suo splendido Battistero Paleocristiano di 1500 anni e insignita del titolo di Chiesa Giubilare durante l’Anno Santo, sarà il suggestivo scenario per il concerto dell’orchestra La Paganini, come riportato da Ottopagine. La serata, intitolata “Echi di Tempo”, rappresenta un appuntamento imperdibile per le realtà musicali di tutta Italia.

La Paganini si distingue come la prima orchestra che unisce i docenti di strumento del Liceo Musicale “Galizia” di Nocera Inferiore con giovani eccellenze emerse tra gli stessi alunni, simboleggiando così un emozionante passaggio di testimone. Accanto a questi protagonisti, l’orchestra accoglie grandi maestri provenienti da varie realtà dell’Agro e della provincia di Avellino, consolidando una collaborazione artistica che abbraccia ampie aree della Campania.

Il concerto, previsto per il 25 gennaio, vedrà anche la partecipazione del Coro Filarmonico Campano, composto da 45 voci preparate dal maestro Celestino Pio Caiazza. Questo ensemble nasce dall’unione di due importanti realtà corali, Letamini in Domino – Città di Sarno e Alba Nova di Scafati. A impreziosire ulteriormente la serata saranno tre talentuosi solisti, ex studenti del Liceo Galizia, ormai avviati a brillanti carriere artistiche: Giovanna Basile (pianista), Raffaele Ficuciello (flautista) e Monika D’Ermo (pianista). Il pubblico potrà godere di capolavori di Mozart, Stamitz e Chopin, eseguiti con straordinaria perizia.

A completare la magia della serata, si esibiranno i maestri Annunziata D’Alessio e Alessandro Fortunato, rispettivamente soprano e tenore. Entrambi sono docenti di canto presso il Liceo Galizia e dedicheranno al pubblico alcune delle arie più amate di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua scomparsa, e di Giuseppe Verdi.

La Paganini rappresenta un’eccellenza musicale e formativa unica in Campania, capace di coltivare talenti vocali e strumentali, accompagnandoli fino a una carriera professionale. Questo straordinario progetto è il risultato del costante impegno del maestro e direttore d’orchestra Pietro Sellitto e del soprano Annunziata D’Alessio, entrambi figure di spicco anche nel prestigioso Concorso Internazionale di Musica Nocera (CIMN), dove ricoprono i ruoli di fondatore e direttrice artistica.

Nel contesto del Battistero, luogo di rara bellezza e di profondo valore storico, La Paganini diffonderà un messaggio potente: la musica come forza, coraggio e missione di vita. Una serata che promette di incantare e ispirare, mostrando come l’arte possa essere non solo passione, ma anche un futuro concreto e luminoso.