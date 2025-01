Nocerina. Magnus Troest è un nuovo molosso

La Nocerina annuncia l’arrivo di Magnus Troest, esperto difensore danese nato a Copenaghen nel 1987. Nella tarda mattinata di oggi, il giocatore ha firmato il contratto che lo lega ufficialmente al club rossonero, portando con sé un curriculum ricco di esperienza e successi.

Troest è una figura di grande rilievo nel panorama calcistico, conosciuto per essere tra i calciatori con il maggior numero di presenze nella storia della Serie B. La sua carriera, iniziata in Danimarca con il Midtjylland, lo ha portato a vestire le maglie di importanti squadre come Parma, Recreativo Huelva, Atalanta, Varese, Virtus Lanciano, Novara e Juve Stabia, dimostrando qualità e leadership in campo.

Nella scorsa stagione, Troest è stato protagonista con la Cavese, dove ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie D segnando sei reti, dimostrando ancora una volta il suo valore sia in fase difensiva che in zona gol. Il suo palmarès vanta anche altre tre promozioni: due in Serie A, conquistate con il Parma nella stagione 2008/2009 e con l’Atalanta nel 2010/2011, e una in Serie B, ottenuta con la Juve Stabia nel 2018/2019.

L’ultima esperienza di Troest lo ha visto militare tra le fila del Pompei, da cui proviene prima di approdare alla Nocerina.

Con il suo bagaglio di esperienza, determinazione e qualità tecniche, Magnus Troest rappresenta un rinforzo di spessore per la squadra rossonera, pronta a beneficiare del suo contributo per affrontare le sfide della stagione. Il club e i tifosi attendono con entusiasmo di vederlo in campo, dove sicuramente non mancherà di lasciare il segno.