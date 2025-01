Ospedale di Salerno in crisi: pazienti accampati nei corridoi su barelle e sedie a rotelle

Pazienti distesi su lettighe e barelle anche nei corridoi, altri seduti su sedie scomode, decine di persone in attesa di una sistemazione o di essere visitate. È questa la scena che Ciro Giordano, consigliere comunale di Salerno, ha trovato di fronte agli occhi durante una visita al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, il 15 gennaio 2024. Con un video e una diretta sui social, Giordano ha denunciato la situazione “disperata” che ha trovato, descrivendo la scena come inaccettabile.

“Erano circa le 22 di mercoledì – racconta Giordano – ero in ospedale per motivi personali e non mi aspettavo di trovarmi di fronte a una situazione del genere. C’erano almeno cinquanta pazienti in attesa, alcuni su sedie, altri su barelle lungo i corridoi.” Il consigliere ha espresso la sua preoccupazione non solo per la condizione dei pazienti, ma anche per quella degli operatori sanitari, sottolineando come i pochi medici presenti stessero facendo i salti mortali per cercare di gestire la situazione.

“Mi sono vergognato per la dignità di quelle persone. Ho pensato che avrei potuto essere io o un mio familiare al loro posto”, ha aggiunto Giordano, commentando il suo disagio durante la registrazione del video. La denuncia si è concentrata principalmente sulla carenza di personale, con Giordano che si è chiesto come, con soli tre o quattro medici, fosse possibile gestire una cinquantina di pazienti, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Il consigliere ha poi evidenziato il punto di non ritorno: “Da quanto ho visto, quando entri in ospedale non sai quando e se ne uscirai. I reparti sono saturi e molti pazienti sono costretti a rimanere nel pronto soccorso, aspettando che si liberino dei posti. Alcuni ci restano anche per giorni.”

Giordano ha concluso la sua denuncia, escludendo ogni intenzione politica: “Dobbiamo rimboccarci le maniche, a destra e a sinistra, per porre fine a questa vergogna. Altrimenti, si potrà curare solo chi ha risorse economiche.”