Pompei. Dagli scavi emerge una sontuosa domus con terme private e sala per banchetti

Come nel celebre Satyricon, è emerso un imponente complesso termale all’interno di una domus privata, annesso a una sala per banchetti. Questa straordinaria scoperta è stata documentata dall’e-journal durante gli scavi nell’insula 10 della Regio IX di Pompei. Si tratta di uno dei più grandi complessi termali privati finora ritrovati nella città antica, paragonabile per dimensioni solo alle terme dei Praedia di Giulia Felice, alla Casa del Labirinto e alla Villa di Diomede.

La connessione diretta tra gli spazi termali e la grande sala conviviale, nota come salone nero, racconta di come i banchetti romani non fossero solo eventi privati, ma anche occasioni per coltivare relazioni pubbliche. Questi banchetti servivano infatti a consolidare il consenso elettorale, sostenere candidature o affermare il prestigio sociale del padrone di casa.

Un complesso termale straordinario

Il complesso termale comprendeva le tradizionali sale del calidarium (calda), tepidarium (tiepida) e frigidarium (fredda), oltre a uno spogliatoio (apodyterium). Quest’ultimo ambiente, con le sue panchine, indica che il complesso poteva ospitare fino a trenta persone contemporaneamente.

Di particolare rilievo è la sala fredda, organizzata attorno a un peristilio – una corte porticata di 10×10 metri – con una grande vasca al centro. La vicinanza di questo spazio al triclinio (sala per banchetti) richiama la descrizione del Satyricon di Petronio, dove Trimalcione, un ricco liberto, intrattiene i suoi ospiti con banchetti e bagni in una domus campana del I secolo d.C.

La domus occupava l’intera parte sud dell’insula 10 e, con le sue decorazioni in II e III stile, testimonia l’appartenenza del proprietario all’élite di Pompei negli ultimi anni prima dell’eruzione. Le sontuose pitture e la disposizione degli spazi riflettono il desiderio del padrone di creare un luogo destinato ad accogliere un gran numero di ospiti, offrendo loro banchetti raffinati e momenti di relax nelle terme.

La scenografia di un’antica esibizione di prestigio

“Questo complesso era una vera e propria scenografia incentrata sul padrone di casa – spiega Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei –. Le pitture di III stile, raffiguranti episodi della guerra di Troia, e gli atleti nel peristilio evocavano un’atmosfera di cultura greca, sinonimo di erudizione e raffinatezza.”

Il salone nero richiamava l’immagine di un palazzo greco, mentre il peristilio con la grande vasca e le terme adiacenti ricreava l’ambiente di un ginnasio greco. Le scene atletiche aggiunte successivamente rafforzavano ulteriormente questa impressione. “Gli ospiti, grati e affascinati, avrebbero applaudito sinceramente al padrone di casa, parlandone a lungo dopo la serata trascorsa nel suo ginnasio privato”, conclude Zuchtriegel.

Tecniche innovative di scavo

Anna Onesti, direttrice dei lavori, ha sottolineato l’importanza dell’approccio innovativo utilizzato per lo scavo del peristilio. Grazie a una struttura di supporto temporanea, è stato possibile scavare l’intero colonnato senza rimuovere le parti architettoniche instabili. Questa struttura rimarrà in loco fino a un futuro restauro, garantendo la sicurezza degli elementi strutturali e fungendo da supporto durante i lavori.

Un itinerario tra arte e architettura

L’ingresso principale della domus si trovava a sud, probabilmente attraverso un atrio che conduceva a un vasto peristilio, occupante quasi tutta la larghezza dell’isolato. Su un lato del peristilio si aprivano vari ambienti, tra cui un grande oecus (sala soggiorno) decorato in II stile, un corridoio, una stanza decorata in IV stile e un oecus corinzio circondato da almeno 12 colonne su tre lati.

Di particolare interesse è una megalografia in II stile ancora in corso di scavo. Le prime scoperte, presentate a dicembre, includono un fregio con nature morte raffiguranti cacciagione e prodotti ittici, probabilmente simbolo delle prelibatezze offerte agli ospiti durante i banchetti.

Questa eccezionale scoperta arricchisce ulteriormente la conoscenza della vita privata e sociale dell’élite pompeiana, rivelando l’importanza delle terme private e dei banchetti come strumenti di rappresentazione e prestigio.