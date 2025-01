San Valentino Torio. Condannato produttore per coltivazione illegale del pomodoro San Marzano

Sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa: questa la condanna inflitta dal tribunale di Nocera Inferiore a un produttore di San Valentino Torio per una coltivazione intensiva illecita di pomodoro San Marzano. Si trattava di una varietà sviluppata e protetta da un’azienda associata all’Aib (Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights on Plant Material di Bruxelles), coltivata senza il pagamento delle royalties previste per i titoli di proprietà industriale.

Il presidente del tribunale, Sergio Marotta, ha dichiarato il produttore colpevole in base all’articolo 517-ter del codice penale per la riproduzione illecita delle piante. Dopo un’indagine avviata grazie a una lettera anonima considerata affidabile, i Carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare di Salerno, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, avevano effettuato un sopralluogo, trovando una serra con una significativa quantità di piante riprodotte senza autorizzazione. Le piante sono state sequestrate e successivamente distrutte con autorizzazione del Gip, consentendo il dissequestro della serra.

Il produttore, riconosciuto colpevole, ha scelto il patteggiamento, con la pena sospesa grazie all’ammissione degli addebiti e alle circostanze attenuanti. Ora, le parti civili potranno procedere con richieste di risarcimento in sede civile.

Ignacio Giacchi, direttore dell’Aib, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo caso dimostra l’efficacia del lavoro congiunto tra autorità italiane, Aib e Arma dei Carabinieri nella lotta alla riproduzione illegale. È una vittoria per tutti gli operatori della filiera agroalimentare che rispettano la legge”.