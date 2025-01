Serie A, la spinta dei tifosi e le presenze record negli stadi

Il campionato di Serie A 2024/25 ha da un paio di turni raggiunto il giro di boa, confermandosi un torneo da record per quanto riguarda la presenza negli stadi. La media spettatori per partita è di 30.899, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,34%. Numeri che riportano il calcio italiano ai fasti della stagione 1992/93, evidenziando una crescente passione per lo spettacolo dal vivo, trainata anche dalla maggiore competitività delle squadre e dall’importanza strategica degli incassi da stadio.

Un forte sostegno del pubblico può rivelarsi determinante anche per gli obiettivi sportivi, come la corsa a un posto nella Champions League 2025-2026. In questo contesto, le scommesse Serie A riflettono abbastanza le probabilità di piazzamento nei primi quattro posti: l’Inter è ‘fuori concorso’, poi c’è Atalanta 1,05, Juventus 2,15, Lazio 3,00, Milan 3,00, Fiorentina 5,50, Bologna 16,00, Roma 21,00. Questo conferma quanto sia cruciale il supporto dei tifosi per spingere una squadra verso traguardi ambiziosi.

La classifica delle medie spettatori registra il sorpasso del Milan sull’Inter. I rossoneri guidano con una media di 71.572 spettatori a partita nelle gare casalinghe, seguiti dai nerazzurri con 71.378. Al terzo posto si colloca la Roma, che attira oltre 62mila tifosi mediamente. Completano la top 5 il Napoli, con quasi 50mila presenze, e la Lazio, che si attesta intorno ai 44mila. Tra i casi particolari, il Genoa ha giocato 11 partite in casa, ma la sfida contro la Juventus si è svolta a porte chiuse per motivi disciplinari, influenzando i dati medi, ma anche qualche sfida con ristrettezze per i tifosi in trasferta, come accaduto in occasione della recente Atalanta-Napoli.

Oltre al numero assoluto di spettatori, è significativo il tasso di riempimento degli stadi. In questa speciale classifica primeggia il Cagliari con una percentuale vicina al 98%, seguito dalla Juventus e dal Como, rispettivamente con il 97,9% e 97,7%. Subito dopo si trovano Atalanta (97,2%), Genoa (95%) e Milan (94,5%). Questi dati sottolineano l’importanza della capacità di coinvolgimento del pubblico e la gestione efficiente degli impianti, aspetti fondamentali per consolidare i ricavi e il prestigio delle società calcistiche.