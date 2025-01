Verso Manfredonia-Angri: grigiorossi chiamati a reagire

8 sconfitte di fila e penultimo posto in classifica: questo è il resoconto degli ultimi 2 mesi dell’US Angri 1927, un “Filotto” che rischia di compromettere la stagione. I doriani, dopo aver richiamato mister Scorsini sulla panchina, non sono riusciti a trovare punti nel match interno contro l’Ugento. Domenica i grigiorossi saranno di scena a Manfredonia, compagine in piena lotta salvezza, con appena un punto in più rispetto ai salernitani.

Per l’Angri potrebbe essere l’ultimo treno per sperare ancora in una salvezza diretta; il tredicesimo posto, ad oggi, è distante 6 punti, ma un ulteriore sconfitta potrebbe compromettere realmente la permanenza in Serie D della società cara al patron Raffaele Niutta.