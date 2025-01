Aeroporto di Salerno, polemiche sui voli EasyJet: Confesercenti invita all’ottimismo

Le recenti notizie riguardanti possibili riduzioni dei voli da e per Milano Malpensa da parte di EasyJet hanno sollevato preoccupazioni e polemiche nel contesto economico e sociale della provincia di Salerno. Dopo l’intervento di Federalberghi, anche Confesercenti provinciale è intervenuta sull’argomento con una nota del presidente Raffaele Esposito.

Il commento di Confesercenti

“Si grida allo scandalo, ma il trend di traffico aereo dallo scorso luglio è stato positivo, superando persino le aspettative più ottimistiche,” sottolinea Esposito. L’associazione invita a contestualizzare le notizie, ricordando che esistono numerosi collegamenti con altri vettori e che i lavori di adeguamento infrastrutturale presso l’aeroporto di Salerno stanno proseguendo con decisione.

Tra gli interventi più rilevanti vi sono quelli volti a migliorare la pista e a favorire l’interconnessione con la metropolitana e le stazioni ferroviarie, rendendo l’aeroporto sempre più accessibile e funzionale per il territorio. Dallo scorso luglio, oltre 180.000 passeggeri hanno transitato per lo scalo salernitano, e le proiezioni per il 2025 indicano una crescita significativa, con un volume di traffico previsto vicino ai 500.000 passeggeri.

Le criticità del mercato interno

Raffaele Esposito evidenzia come la concorrenza dei collegamenti ferroviari ad alta velocità, che collegano Salerno a Milano e ad altre città d’arte italiane, rappresenti una delle sfide principali per il settore aeroportuale locale. A ciò si aggiunge la carenza di aeromobili dichiarata dalla stessa EasyJet, fattore che avrebbe contribuito al ridimensionamento delle rotte.

Tuttavia, per il presidente di Confesercenti, il focus deve spostarsi verso la promozione internazionale: “Per il settore turistico salernitano, sarà cruciale mettere in campo una seria progettualità di promozione, creando una strategia inclusiva e ampia che faciliti i flussi dall’estero verso Salerno. La vera sfida sarà lavorare in sinergia con enti e istituzioni per indirizzare azioni di marketing turistico efficaci.”

Un piano strategico per il turismo salernitano

Confesercenti sta lavorando attivamente per definire un piano strategico che coinvolga tutti i principali attori del territorio. L’obiettivo è promuovere Salerno sui mercati esteri e consolidare i flussi turistici internazionali, come dimostrato dall’aumento di visitatori americani e tedeschi nell’ultima estate.

“È fondamentale che il piano industriale aeroportuale consideri le esigenze del territorio, puntando su rotte strategiche e favorendo l’incoming, in linea con un piano turistico ben strutturato,” conclude Esposito. In vista della prossima BIT di Milano, Confesercenti si mostra fiduciosa: “Siamo convinti che presto arriveranno novità importanti, grazie a un lavoro orientato verso nuovi mercati e a una sempre maggiore offerta di servizi di qualità.”