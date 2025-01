Atalanta-Napoli alle 20:45. Probabili formazioni e dove vederla in TV

Per il Napoli inizia il momento più cruciale della stagione, e la trasferta di Bergamo assume un peso storico e strategico senza precedenti. Non è la prima volta che Bergamo diventa il teatro di svolte decisive per gli azzurri: dalla rete di Giordano che fu cruciale per uno scudetto, al famoso episodio della monetina che coinvolse Alemao, fino alla rimonta vincente che consolidò il Napoli al vertice della classifica in un’altra annata memorabile.

La situazione attuale

La classifica parla chiaro: tre squadre in lotta per il primo posto. L’Atalanta, reduce da due pareggi consecutivi contro Udinese e Juventus, ha visto il Napoli approfittare di questa frenata con una striscia di cinque vittorie di fila. Tuttavia, lo scontro diretto rappresenta per i bergamaschi l’occasione di riaprire i giochi. Proprio come accaduto nella gara di andata, quando l’Atalanta espugnò il Maradona con un netto 0-3, spezzando la striscia positiva dei partenopei dopo una vittoria prestigiosa a San Siro contro il Milan.

La chiave tattica

Gasperini è stato l’allenatore che meglio è riuscito a mettere in difficoltà il Napoli quest’anno, bloccando le linee di gioco degli azzurri e imponendo un pressing efficace. All’andata, il Napoli mostrò limiti inaspettati proprio quando sembrava avere preso il controllo del campionato. Ora, questa sfida inaugura un ciclo di gare decisive che orienteranno in modo chiaro gli obiettivi della squadra guidata da Conte.

Nonostante il tecnico azzurro preferisca mantenere un profilo basso, il Napoli, in caso di risultati positivi, non potrà più sottrarsi al ruolo di una delle principali favorite per lo scudetto.

Le scelte dei tecnici

Per la gara contro l’Atalanta, mancherà oltre a Kvara, ufficiale al PSG, anche Buongiorno, mentre Olivera sarà nuovamente disponibile sulla corsia sinistra. Sul fronte bergamasco, Gasperini dovrà rinunciare a Kolasinac, squalificato, e scegliere tra Retegui e De Ketelaere come punta centrale.

Un confronto ad alta tensione

La gara si preannuncia ricca di variabili tattiche. L’Atalanta, nonostante il suo stile offensivo, potrebbe adottare un approccio più attendista, come fece con successo nella partita di andata. Per il Napoli, questa sfida rappresenta l’occasione per dimostrare di aver superato del tutto i limiti emersi nei momenti difficili. Una vittoria a Bergamo potrebbe spalancare ancora una volta quella porta che la storia, per il Napoli, ha già saputo aprire nei momenti decisivi.

Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres, Allenatore: Conte.

Dove vedere il match in TV

La partita è in programma alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.