Cerri trascina la Salernitana: rimonta al cardiopalma contro la Reggiana

È il decimo minuto di recupero, il centesimo della partita, quando Cerri trasforma dal dischetto il goal del 2-1 e regala alla Salernitana un preziosissimo successo in rimonta contro la Reggiana. Tre punti fondamentali che permettono ai granata di abbandonare l’ultimo posto in classifica e rilanciare la stagione.

La cronaca

Nel primo tempo, ritmi alti con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Gli emiliani si rendono pericolosi con Portanova, Sampirisi, Sersanti e Reinhardt, ma la mira lascia a desiderare. È invece la Salernitana a sfiorare il vantaggio al 31′, quando un gran tiro a giro di Tongya si stampa sulla traversa.

La ripresa si apre con la Reggiana ridotta in dieci per l’espulsione di Ignacchiti, punito con il rosso dopo un fallo su Cerri e revisione VAR. I granata spingono, ma si scoprono: al 62′, Vergara sfonda a destra, centra per Portanova che colpisce la traversa, e Vido è rapido a insaccare sulla ribattuta.

Breda cambia tutto inserendo Braaf, Verde e Caligara, trovando il pari al 76′: punizione morbida di Verde, colpo di testa di Cerri, e palla in rete. La Salernitana non si arrende e, all’ottavo minuto di recupero, Ferrari anticipa Vido in area e viene atterrato: rigore netto. Cerri, al terzo gol in due gare, non sbaglia e fa esplodere i 13.000 tifosi dell’Arechi per il 2-1 finale.