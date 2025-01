Salernitana-Reggiana alle 15:00: sfida salvezza all’Arechi

Ultimi in classifica con 18 punti, i padroni di casa non possono permettersi di mancare l'appuntamento con la vittoria.

Allo stadio Arechi di Salerno, la Salernitana ospita la Reggiana in una gara cruciale per la 22ª giornata di Serie B. Per i granata campani, allenati da Roberto Breda, la partita rappresenta un crocevia fondamentale nella lotta per la salvezza. Ultimi in classifica con 18 punti, i padroni di casa non possono permettersi di mancare l’appuntamento con la vittoria.

La Reggiana, invece, arriva con uno stato d’animo ben diverso: imbattuta nelle ultime tre partite, durante le quali ha conquistato sette punti, la squadra emiliana occupa il nono posto con 25 punti, a metà strada tra i sogni playoff e il rischio playout.

Le scelte di Breda

La Salernitana non vince dal 1° dicembre, quando superò la Carrarese per 4-1. Da allora, ha raccolto appena due punti in sei gare e ha subito tre sconfitte consecutive. Per cambiare rotta, Breda ha effettuato alcune scelte nette: sono stati esclusi dai convocati Velthuis, Hrustic, Dalmonte, Simy, Kallon, Torregrossa e Wlodarczyk. Le esclusioni non sono legate a problemi fisici, ma a decisioni tecniche legate al calciomercato, con trattative in corso per la loro possibile cessione.

Rientrano invece Jaroszynski e Braaf, mentre il nuovo acquisto Caligara dovrebbe partire dalla panchina. Breda confermerà il modulo 3-5-2, con Sepe tra i pali e Ferrari a guidare la difesa. In attacco, Verde sembra favorito su Raimondo per affiancare Cerri.

La situazione della Reggiana

La Reggiana si presenta all’Arechi con l’obiettivo di allungare la propria striscia positiva. Con lo squalificato Lucchesi out, il tecnico Aimo Diana sarà sostituito in panchina dal suo vice Massimiliano Guidetti. La squadra recupera Ignacchiti e inserisce tra i convocati il nuovo acquisto Kumi, pronto a dare il suo contributo.

Gli emiliani scenderanno in campo con il modulo 4-3-2-1: Gondo sarà il terminale offensivo, supportato da Vergara e Portanova. A centrocampo, Reinhart sarà il perno della mediana, mentre Sampirisi e Meroni guideranno la difesa davanti a Bardi.

La gara promette intensità e tensione, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Probabili Formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Soriano, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh; Verde, Cerri.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova; Gondo.