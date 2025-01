Atalanta-Napoli 2-3: spettacolo e colpi di scena, gli azzurri volano

Apre Retegui, Politano e McTominay ribaltano, Lookman riporta il match in parità, ma Lukaku firma il definitivo 3-2 per i partenopei.

Il Napoli supera l’Atalanta 3-2 in una gara ricca di emozioni e consolida il primato in classifica, aumentando il distacco sulla Dea a 7 punti. La partita è un altalenarsi di emozioni: apre Retegui, Politano e McTominay ribaltano, Lookman riporta il match in parità, ma Lukaku firma il definitivo 3-2 per i partenopei.

La cronaca del match

L’Atalanta schiera Samardzic nel ruolo di trequartista dietro Retegui e Lookman, mentre il Napoli punta sul suo miglior tridente: Politano, Lukaku e Neres. L’avvio è equilibrato, con dieci minuti di studio. Al 12’ Politano tenta il sinistro, troppo chiuso, mentre due minuti dopo Ederson risponde con un tiro alto.

La partita si sblocca al 16’: Samardzic inventa per De Roon, che crossa basso al limite dell’area. Un’incertezza tra Rrahmani e Di Lorenzo lascia spazio a Retegui, che con un potente sinistro batte Meret. Atalanta avanti e momentaneamente a -1 dal Napoli. La Dea cresce e al 22’ Scalvini tenta una conclusione al volo, senza successo.

Il Napoli reagisce al 27’ con un gioiello di Politano: Neres sfonda a sinistra, il suo cross deviato arriva a Politano che controlla e con un sinistro sotto la traversa ristabilisce la parità. Con questo gol, i partenopei tornano a +4 sull’Atalanta.

La partita si accende: Lookman ci prova con un destro da sinistra, ma la traiettoria è troppo stretta. Al 40’, però, il Napoli ribalta il risultato. Neres recupera il pallone con un tacco elegante e lancia Anguissa sulla sinistra. Il camerunese serve McTominay, che in corsa insacca il 2-1 con un preciso piatto destro.

Nella ripresa, l’Atalanta torna in campo con maggiore convinzione. All’8’ Retegui gira alto un suggerimento di Samardzic, ma al 56’ arriva il pareggio: Samardzic serve Lookman, che salta Di Lorenzo, avanza verso la porta e, dopo un rimpallo favorevole, batte Meret con un diagonale per il 2-2.

L’Atalanta spinge e al 58’ è Samardzic a impegnare Meret con un sinistro violento. Al 68’ entrano De Ketelaere e Zappacosta, e il belga sfiora il gol con un colpo di testa che Meret neutralizza con un intervento straordinario.

Al 77’, il Napoli torna avanti. Anguissa scappa sulla sinistra, brucia Hien e crossa sul primo palo, dove Lukaku sovrasta Scalvini e insacca di testa il definitivo 3-2. Conte inserisce Mazzocchi per Politano e nel finale cambia anche Simeone per Lukaku e Brescianini per Scalvini.

Nonostante i tentativi della Dea, il risultato non cambia: il Napoli vince 3-2, allunga a +7 sull’Atalanta e prosegue la sua corsa in testa alla classifica.