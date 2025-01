Manfredonia-Angri 3-2: nona sconfitta consecutiva per i grigiorossi

Al “Miramare” l’Angri affronta i padroni di casa del Manfredonia in occasione della ventesima giornata del girone H. Marco Scorsini schiera i suoi con un 4-3-3 con Pizzella tra i pali, linea difensiva composta da Severino, Cassese, Alfano, Casalongue, a centrocampo Rosolino, Said e Ruggiero, mentre in attacco Giannini, Kunic, Carnevale. Il Manfredonia di Franco Cinque scende in campo con un 3-5-2 con Antonino in porta, pacchetto difensivo composto da Gianfreda, Giampà, Castaldi, a centrocampo Porzio, Giacobbe, Coppola, Diambo, De Luca e in attacco Carbonaro e Calemme.

Partita contraddistinta da ritmi blandi con le due squadre che risultano molto imprecise. L’Angri prova a muovere il pallone cercando il lancio lungo alla volta di Kunic. Il Manfredonia, invece, costruisce dal basso nel tentativo di liberare sulla sinistra Calemme. Proprio da una folata del giocatore sipontino con la maglia numero 10 scaturisce il calcio di punizione trasformato da Coppola al 17’ per l’1-0 Manfredonia. L’Angri prova a rispondere con un pallone di Ruggiero verso Carnevale che, però, viene anticipato da Antonino. Il primo tempo, dunque, termina 1-0 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa l’Angri si presenta in campo con un piglio aggressivo. Al 54’ Giannini porta palla sulla destra, entra in area e conquista un calcio d’angolo. Dalla bandierina si presenta lo stesso numero 9 che crossa sul primo palo trovando la testa di Kunic che colpisce verso la porta con Casalongue che lo spinge alle spalle di Antonino. Al 56’ l’Angri sfiora il raddoppio. Carnevale entra in area dalla sinistra e prova il destro a giro, la conclusione esce di poco. Gol che arriva al minuto 59’. Kunic riceve in area una rimessa laterale e lavora bene il pallone per Ruggiero che colpisce al volo e realizza il 2-1. Il Manfredonia prova a reagire. Al 75’ la squadra di Franco Cinque colpisce una traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E’ il preludio al gol del 2-2 che arriverà proprio da una situazione d’angolo all’80’. Carbonaro, dalla bandierina alla sinistra, crossa direttamente sul secondo palo all’indirizzo di Coppola che deposita la palla il rete con il destro. Il 2-2 dà autostima alla compagine sipontina che all’87’ trova anche la rete del definitivo 3-2. Iurilli, entrato al posto di Giacobbe, trova un buon corridoio per Giacobbe che penetra in area e deposita la sfera in rete.

Manfredonia-Angri 3-2: il tabellino

Manfredonia (3-5-2): Antonino; Gianfreda, Giampà, Castaldi (62’ Iurilli); Porzio, Giacobbe (62’ Puzirevskis), Coppola (87’ Montinaro), Diambo, De Luca; Carbonaro, Calemme (79’ Caputo).

A disposizione: Scarpato, Di Noia, Fischetti, Prencipe, Venanzio.

Allenatore: Franco Cinque

Angri (4-3-3): Pizzella; Severino, Cassese, Alfano, Casalongue; Rosolino [62’ Apuzzo (88’ Minopoli)], Said (68’ Donnarumma), Ruggiero; Giannini (83’ Drolè), Kunic, Carnevale (75’ Petricciuolo).

A disposizione: Viscovo, Mettivier, Lombardo, Kljajic.

Allenatore: Marco Scorsini

Marcatori: 17’ e 80’ Coppola (M), 54’ Casalongue (A), 59’ Ruggiero (A), 87’ Carbonaro (M)

Arbitro: sig. Paolo Grieco della sezione AIA di Ascoli Piceno

Assistenti: sig.ra Ludovica Gasparini della sezione AIA di Macerata e sig. Pierpaolo Silvestro della sezione AIA di Ascoli.

Note: Ammoniti: Franco Cinque (All. Manfredonia), Marco Scorsini (All. Angri), Said (A); Espulsi: -/-; angoli: 8-4; recupero: 2’ pt; 6’ st.