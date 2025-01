Napoli e provincia. Le operazioni dei Carabinieri sul territorio: i dettagli nell’articolo

Uomini e donne dell'Arma dei Carabinieri, impegnati ogni giorno a Napoli e provincia, svolgono operazioni mirate per contrastare fenomeni criminali in aumento. I risultati ottenuti evidenziano un impegno costante nella lotta alla criminalità, con l'obiettivo di garantire sicurezza e normalità sul territorio.

Poggiomarino: Furto e minaccia con coltello, il truffatore finge di essere un agente sotto copertura e finisce in carcere

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato Taibi Laklech, un 43enne di origini marocchine, dopo averlo identificato in pochi istanti. Il soggetto era stato filmato mentre rubava il cellulare di un negoziante di Poggiomarino, approfittando di un momento di distrazione. Successivamente, l’uomo si è allontanato, ma la vittima, seguendo la localizzazione GPS del dispositivo rubato, lo ha rintracciato. Quando ha cercato di affrontarlo, Laklech lo ha minacciato con un coltello.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno riconosciuto immediatamente l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Nonostante l’evidenza del furto documentato nel video, il 43enne ha cercato di giustificarsi, dichiarando di essere un “collaboratore esterno” dell’Arma e un agente sotto copertura della “sezione omicidi”. Tuttavia, la sua copertura è saltata e, dopo essere stato arrestato, Laklech è stato condotto nel carcere di Poggioreale.

****************************

Arrestati due pusher a Meta: trovata cocaina e denaro illegale

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Sorrento con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. I due sono stati fermati nei pressi della stazione EAV di Meta, dove, durante il controllo del veicolo, sono stati trovati 25 grammi di cocaina e 200 euro in contante, ritenuti illeciti.

I due sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.

L’uomo, originario di Napoli, e il suo complice, proveniente da Varese, dovranno rispondere delle accuse relative al traffico di sostanze stupefacenti.

****************************

Giugliano in Campania: Arrestato 26enne per Spaccio di Cocaina

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato un’uomo 26enne del posto, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato mentre conversava con un altro ragazzo in via Aviere Mario Pirozzi.

Alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi entrando in una tabaccheria. I carabinieri, però, lo hanno seguito e lo hanno visto gettare in un cestino una bustina di plastica contenente 5 dosi di cocaina.

Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 950 euro in contante, ritenuti provento illecito. Sarnelli è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.

****************************

Castellammare di Stabia: Controlli dei Carabinieri, arresti, denunce e sanzioni per abusi e violazioni

I Carabinieri intensificano i controlli a Castellammare di Stabia con risultati significativi: 123 veicoli ispezionati e 231 persone identificate. Un arresto per furto aggravato e tre denunce per evasione, resistenza e inosservanza dei provvedimenti delle autorità.

Due persone allontanate dalla “zona rossa” per disturbo alla quiete pubblica. In campo anche sanzioni per attività commerciali abusive e violazioni del Codice della Strada, con 10 contravvenzioni e 4 giovani multati per uso di stupefacenti.

****************************

Napoli: padre arrestato per maltrattamenti al figlio a causa del suo orientamento sessuale

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Poggioreale con l’accusa di maltrattamenti nei confronti del figlio 15enne.

Il conflitto familiare sarebbe scaturito dall’orientamento sessuale del ragazzo. Il padre avrebbe minacciato il figlio di morte tramite messaggi su WhatsApp, mentre il ragazzo si trovava a scuola.

Inoltre, il giovane è stato aggredito con una chiave meccanica, riportando lesioni al volto, collo e gambe, guaribili in 3 giorni. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita e trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

****************************

Cercola, 48enne arrestato per e possesso di pistola clandestina: trovati documenti e attrezzature per falsificazioni

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato un 48enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di arma da fuoco clandestina e riciclaggio di autovetture rubate.

L’uomo è stato colto in flagranza mentre stava modificando il telaio di un SUV rubato, su cui era stata montata una targa contraffatta. Non appena ha notato la pattuglia dei militari, ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato. Il suo complice è riuscito a scappare, ma le indagini sono in corso per identificarlo.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato una pistola con la matricola abrasa, quattro proiettili nel serbatoio e 2.500 euro in contante, ritenuti frutto di attività illecite. Inoltre, sono stati scoperti documenti falsificati, un computer portatile, stampanti multi-materiale utilizzate per creare targhe e carte di circolazione false, nonché diversi documenti di identificazione contraffatti.

Nel furgone parcheggiato davanti all’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi e materiale utilizzato per il furto e la modifica dei veicoli, tra cui smerigliatrici, punzoni per i telai e un jammer. Inoltre, sono stati sequestrati stemmi olografici della Repubblica Italiana. L’uomo è stato arrestato e ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

****************************

Furti sventati a Casavatore: Carabinieri inseguono e danno la caccia ai fuggitivi

Due furti sono stati sventati grazie all’attento controllo del territorio dei Carabinieri a Casavatore.

I militari hanno notato due uomini intenti a forzare alcune auto parcheggiate, ma i malintenzionati non sono riusciti a completare il furto.

Fuggiti a bordo di un’altra auto, hanno tentato di speronare la gazzella, ma una manovra rapida dei Carabinieri ha evitato lo scontro.

Nonostante l’inseguimento, i fuggitivi sono riusciti a dileguarsi. Le indagini sono in corso per identificarli.

****************************