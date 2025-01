Pagani. Furto al cimitero: forzati i cancelli e vetri rotti

Un furto ha colpito il cimitero comunale di Pagani. I ladri hanno forzato il cancello d’ingresso e saccheggiato gli uffici, causando danni significativi. Diversi vetri sono stati infranti, sia nei locali amministrativi che nella cappella cimiteriale, nel tentativo di trovare denaro o oggetti di valore.

La notizia è stata diffusa dal consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano, che ha sottolineato la gravità dell’episodio. «Dopo un controllo – ha dichiarato – sembra che nulla sia stato rubato. Gli operatori hanno ispezionato sia le cappelle private che gli altri spazi del cimitero».

I carabinieri sono intervenuti per i primi accertamenti e hanno avviato le indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne alla struttura, sono in fase di analisi per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

Passamano ha espresso il suo sdegno per l’accaduto: «Spero che i colpevoli vengano individuati e portati davanti alla giustizia. È inaccettabile una simile mancanza di rispetto, soprattutto in un luogo sacro. Se non riuscite a rispettare i vivi, almeno abbiate rispetto per i morti!»

Nonostante l’incidente, il cimitero resta aperto e accessibile ai cittadini.