Pozzuoli: Controlli straordinari sugli esercizi commerciali, focus sul lavoro nero e violazioni sanitarie

Un ampio dispositivo di controllo, composto da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e ASL Napoli 2 Nord, ha effettuato una serie di ispezioni straordinarie a Pozzuoli, con l’obiettivo di contrastare irregolarità nel settore commerciale, monitorare il rispetto delle normative fiscali e igienico-sanitarie, e prevenire il lavoro nero.

I controlli hanno riguardato vari esercizi commerciali, tra cui parcheggi, bar e negozi. Sono state rilevate numerose violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, come la mancanza di formazione adeguata per i dipendenti e l’impiego di lavoratori irregolari. Alcuni locali sono stati sanzionati per gravi inadempimenti alle normative sanitarie, che hanno comportato la sospensione immediata delle attività fino al ripristino delle condizioni richieste.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del lavoro nero: un amministratore di un parcheggio è stato denunciato per impiego di personale non regolare, con sanzioni superiori a 19.000 euro. Inoltre, tre lavoratori irregolari sono stati identificati in un bar nel centro di Pozzuoli, mentre un altro bar ha visto il controllo di un impiegato privo di contratto.

In totale, sono state denunciate tre persone per vari illeciti, tra cui un 41enne e un 51enne per violazioni della sorveglianza speciale, e un parcheggiatore abusivo di 31 anni. Durante l’operazione, sono stati controllati oltre 140 individui e 60 veicoli.