Traffico di droga a Meta di Sorrento: due arresti vicino alla stazione EAV

Nei giorni scorsi, la stazione di Meta di Sorrento è stata al centro di un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di due uomini accusati di traffico di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Sorrento hanno smascherato un’attività di spaccio condotta in una zona strategica e affollata, confermando la necessità di una maggiore vigilanza in aree già ritenute critiche.

I protagonisti e l’operazione

I due arrestati, Matteo C. (40 anni) e Ciro D. A. (20 anni), sono stati fermati nell’ambito di un’operazione volta a contrastare i reati legati alla droga nelle aree più sensibili della Campania. L’intervento è scattato quando i carabinieri hanno notato movimenti sospetti nei pressi della stazione EAV di Meta, una delle fermate più frequentate della Circumvesuviana.

I due avevano trasformato l’area in una piazza di spaccio, approfittando del continuo flusso di persone. I militari, insospettiti, hanno approfondito i controlli e perquisito il veicolo utilizzato dai due, trovando oltre 25 grammi di cocaina e 200 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Gli elementi raccolti hanno confermato i sospetti e portato all’arresto immediato di C. e D.A. .

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari, misura disposta dalla Procura di Torre Annunziata in attesa del processo. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un reato che prevede pene severe secondo la normativa italiana.

Preoccupazione per la sicurezza pubblica

La vicenda mette in luce la crescente preoccupazione per la presenza di pusher in luoghi frequentati come le stazioni dei trasporti pubblici, che rappresentano non solo un problema di sicurezza, ma anche un rischio per i cittadini più vulnerabili.