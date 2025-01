Bloccata dal traffico dei festeggiamenti del Napoli: trapianto d’urgenza ostacolato a Capodichino

Una vicenda che lascia riflettere si è verificata la scorsa notte nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, dove i festeggiamenti per l’arrivo del Napoli hanno bloccato una missione critica per salvare una vita. Federica Falaschi, membro di un’équipe medica impegnata in un trapianto d’urgenza, ha raccontato la sua esperienza sui social, suscitando grande indignazione.

Falaschi stava cercando di raggiungere l’aeroporto per prelevare un fegato destinato a un giovane paziente in urgenza nazionale per un’epatite fulminante. Giunta nei pressi di viale Comandante Umberto Maddalena, si è trovata di fronte un blocco causato da veicoli parcheggiati in attesa dell’arrivo del pullman dei calciatori. Le sirene dell’ambulanza, accese per segnalare l’urgenza della missione, non sono state sufficienti: non solo non è stato consentito il passaggio, ma Falaschi riferisce di essere stata “invitata gentilmente” a spegnerle, poiché disturbavano i festeggiamenti.

Per evitare ulteriori ritardi, Falaschi e un collega hanno percorso circa un chilometro a piedi, trasportando a mano strumenti chirurgici, 25 litri di liquidi di perfusione e un igloo contenente ghiaccio, arrivando al varco d’ingresso dell’aeroporto alle 2:30 di notte.

“Possibile che non si comprenda la gravità della situazione?” ha scritto Falaschi, sottolineando come l’accaduto avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La sua denuncia pone interrogativi sul rispetto delle emergenze mediche e sulla priorità data a eventi sportivi rispetto alla salute pubblica.

Il caso ha già sollevato un acceso dibattito, con molti che chiedono misure per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.