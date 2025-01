Cava de’ Tirreni. 29enne condannato a 4 anni e 4 mesi per spaccio

Un 29enne originario di Cava de’ Tirreni è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. La vicenda risale a novembre 2022, quando i carabinieri, durante una perquisizione per notificargli un’ordinanza cautelare, trovarono nella sua abitazione a Vietri sul Mare diverse sostanze stupefacenti (hashish, cocaina e marijuana).

Il giovane era inoltre coinvolto in un’indagine per spaccio in Costiera Amalfitana, insieme ad altri presunti pusher della zona. Con il rigetto del ricorso, la sentenza è diventata definitiva.