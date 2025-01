Il Napoli domina in Serie A e nelle plusvalenze: De Laurentiis guida un modello vincente

Il Napoli ha registrato utili per 142,7 milioni di euro nelle ultime due stagioni, un dato straordinario in un contesto calcistico dove i bilanci in rosso sono la norma.

Il Napoli non domina soltanto la classifica della Serie A, ma anche quella degli utili. Il modello gestionale di Aurelio De Laurentiis si conferma vincente: l’operazione che ha portato alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di plusvalenze ottenute grazie alla sua capacità di scovare talenti in tutto il mondo a costi contenuti e rivenderli a cifre astronomiche. Secondo un’analisi di Open, il quotidiano online di Mentana, il Napoli ha registrato utili per 142,7 milioni di euro nelle ultime due stagioni, un dato straordinario in un contesto calcistico dove i bilanci in rosso sono la norma. Ciò assume ancora più valore se si considera che i successi economici sono stati affiancati dai risultati sportivi, con la squadra che in estate è stata affidata a Conte.

In termini di utili, nessuno in Serie A si avvicina a De Laurentiis: l’Atalanta della famiglia Percassi, seconda in classifica, ha totalizzato 13,6 milioni negli ultimi due anni, circa dieci volte meno dei partenopei. Il Milan è terzo con 10,7 milioni di euro. Al contrario, molti altri top club italiani hanno riportato perdite significative: la Lazio di Lotito ha registrato un deficit di 5,3 milioni, mentre i numeri dell’Inter (-121,1 milioni), della Roma (-184,11 milioni) e della Juventus (-322,9 milioni) appaiono impietosi. Il Napoli emerge quindi come un modello di gestione virtuoso non solo in Italia, ma anche a livello europeo: il club si posiziona subito dietro giganti come il Manchester City (+180,7 milioni) e il Barcellona, che ha beneficiato di una manovra straordinaria da 250 milioni derivanti dalla vendita pluriennale dei diritti tv per tamponare una crisi economica profonda.

L’operazione Kvaratskhelia

Nei giorni scorsi il Napoli ha messo a segno un’altra plusvalenza record, cedendo Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro tra cartellino e bonus. Il georgiano, acquistato dalla Dinamo Batumi per 11,5 milioni, aveva un valore contabile di 3,312 milioni nell’ultimo bilancio. Il risultato è una plusvalenza netta di 72,67 milioni di euro.

Da Higuain a Kvara: la strategia delle cessioni

La cessione di Kvaratskhelia si colloca al secondo posto tra le plusvalenze della storia della Serie A, superata solo dalla vendita di Gonzalo Higuain alla Juventus per 90 milioni di euro, che garantì al Napoli un guadagno di 86 milioni. Fin dall’ingresso stabile tra i top club del campionato, De Laurentiis ha saputo vendere i suoi gioielli a prezzi altissimi, e c’è ancora Victor Osimhen da piazzare al termine della stagione.

Il Paris Saint-Germain è stato un partner d’affari ricorrente per il Napoli, con operazioni come quelle di Cavani (64,5 milioni), Lavezzi (30 milioni) e Fabian Ruiz (22,5 milioni). Altre cessioni di rilievo includono Jorginho e Koulibaly al Chelsea per 57 e 41,9 milioni rispettivamente, Kim al Bayern Monaco per 50 milioni dopo lo scudetto, Allan all’Everton per 24,6 milioni e Elmas al Lipsia per 24 milioni. In sintesi, il Napoli è una vera e propria miniera d’oro, esempio di gestione lungimirante e redditizia.