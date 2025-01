Oggi è il “Blue Monday”: come affrontare il giorno più triste dell’anno

Come ogni anno, il terzo lunedì di gennaio, che nel 2025 cade oggi, 20 gennaio, è conosciuto come “il giorno più triste dell’anno“, una definizione che perdura da venti anni, da quando fu teorizzata dal professor Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff.

La nascita del “Blue Monday”

L’idea del “Blue Monday” fu originariamente una trovata pubblicitaria commissionata dal canale britannico Sky Travel, specializzato in viaggi. L’intento era quello di spingere le persone a prenotare una vacanza per superare il periodo di tristezza. La teoria alla base era che quando ci si sente giù, la miglior soluzione fosse partire per un viaggio, trasformando quindi un momento di malinconia in un’opportunità per staccare la spina.

Perché proprio il terzo lunedì di gennaio?

Il “Blue Monday” cade ogni anno nel terzo lunedì di gennaio per una serie di motivi psicologici ed emotivi. Dopo le festività natalizie, si ritorna al lavoro e le prossime vacanze sembrano ancora molto lontane. A questo si aggiungono le spese sostenute durante le feste e la frustrazione per il fallimento dei buoni propositi di inizio anno. Questi fattori contribuiscono a creare quella che Arnall ha definito una “equazione matematica” che identifica il momento più triste dell’anno. La scelta di un lunedì non è casuale: è il giorno in cui la motivazione è spesso più bassa e la stanchezza accumulata dal weekend si fa sentire. Inoltre, il freddo invernale gioca un ruolo importante nel generare un senso di apatia.

Come affrontare il Blue Monday

Sebbene il “Blue Monday” sia nato principalmente come una strategia di marketing, c’è sicuramente una parte di verità riguardo alla tristezza che può caratterizzare questo periodo dell’anno. Tuttavia, esistono diverse modalità per affrontarlo con più serenità. Ecco 5 suggerimenti utili:

Prendersi cura di sé: Dedica del tempo esclusivo a te stesso, senza pensare ai problemi. Un buon libro, un bagno caldo, un film o semplicemente del tempo per riflettere possono essere ottimi alleati per risollevare l’umore. Farlo diventare un giorno luminoso: Approfitta della luce naturale. Apri le finestre e fai entrare il sole: la luce può migliorare notevolmente l’umore. Evita colori scuri negli abiti, e prova a indossare qualcosa di vivace che ti faccia sentire meglio. Riflettere su sé stessi: Il Blue Monday può essere un’opportunità per fare un bilancio di sé e dei propri desideri. Cosa vogliamo veramente? Quali sono i nostri limiti? Chiarirsi le idee è un passo fondamentale per raggiungere la serenità. Fare movimento: L’attività fisica è un ottimo rimedio contro la tristezza, poiché stimola la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità. Anche una breve passeggiata all’aria aperta può migliorare l’umore. Stabilire nuovi obiettivi: Per non rimanere intrappolati nella negatività, cerca di fissare obiettivi concreti per il futuro. Questo ti aiuterà a sentirti più motivato e positivo verso il resto dell’anno.

Affrontare il Blue Monday con consapevolezza e piccoli gesti di cura personale può fare la differenza, trasformando quello che è considerato il giorno più triste in un’opportunità per rinnovare energie positive.