Scafati, investì un 73enne: a giudizio il centauro per omicidio stradale

Si aprirà a marzo il processo con rito abbreviato nei confronti di un 34enne di Scafati, accusato di omicidio stradale per l’investimento mortale di Aniello Criscuolo, 73 anni. L’incidente risale a gennaio 2021, quando il pensionato fu travolto in via Oberdan mentre attraversava la strada.

A causa dell’impatto violento, Criscuolo riportò gravi ferite alla testa e cadde in coma. Dopo un ricovero iniziale all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, fu trasferito in una struttura specializzata a Parma, dove morì circa un anno dopo senza mai riprendere conoscenza.

In aula sarà presente anche la compagnia assicurativa, citata dai legali della famiglia Criscuolo, Gennaro Maresca e Ippolito Matrone, per presunti ritardi o mancanze nell’erogazione di un indennizzo provvisorio.

Le indagini della Procura di Nocera Inferiore, coordinate dalla PM Viviana Vessa, hanno stabilito che la morte del 73enne è stata direttamente causata dalle lesioni riportate nell’incidente. All’epoca, la Polizia Locale e i Carabinieri avevano attribuito al giovane centauro la responsabilità del sinistro, inizialmente formulando l’accusa di lesioni personali gravissime. Con il decesso della vittima, il capo d’imputazione è stato modificato in omicidio stradale.

Il 34enne ha optato per il rito abbreviato, che si terrà dinanzi al giudice per le udienze preliminari. In caso di condanna, si prevede anche un risarcimento che sarà definito in separata sede. La prima udienza è fissata per marzo.

Fonte: “Metropolis”